Cannesfestivalens invigningsfilm fick blandat mottagande – och stjärnan nobbade presskonferensen

helskärm Stjärnorna i filmen ”Annette” Foto: Pressbild.

CANNES. Sällan har en invigningsfilm på filmfestivalen mötts av så blandade reaktioner som musikalen ”Annette”. Både en stående ovation och åtskilliga som lämnade galapremiären.

Presskonferensen blev en avslagen historia, då filmens stjärna Adam Driver redan satt på en flygplan tillbaka till USA.

Stämningen var extatisk i Grand Théâtre Lumière redan i förväg på galapremiären. Jodie Foster, som får festivalens hederspris, höll ett tal på flytande franska på temat nu-är-biograferna-tillbaka-på-riktigt. Förutom filmens stjärnor var Helen Mirren, Jessica Chastain, Bong Joon-ho och Pedro Almodóvar på plats. Och juryn, förstås, med ordföranden Spike Lee i spetsen, klädd i rosa kostym.

Leos Caraxs film, en musikal om en stå upp-komiker (Adam Driver), en operastjärna (Marion Cotillard) och deras märkliga ”mirakelbebis” och hur sedan deras äktenskap brakar åt skogen, fick en stående ovation på fem minuter. Regissören och Adam Driver tände varsin cigarett i salongen av lättnad. Ingen vågade säga åt dem att fimpa.

helskärm Marion Cotillard på presskonferensen. Foto: ANDREAS RENTZ

Men det var också folk som lämnade salongen, förmodligen uttråkade, av en film som nog inte lär tilltala alla. Recensionerna i branschmedia varierade från mästerverk till totalsågning (i Variety).

Presskonferensen blev en lite avslagen historia. Det är Adam Driver som bär upp filmen, men han var bara här på en blixtvisit. När presskonferensen ägde rum, satt han på ett plan tillbaka till USA, där han spelar in Noah Baumbachs ”White noise” mot Greta Gerwig, efter Don DeLillo-romanen ”Vitt brus”.

Regissören Leos Carax verkade helt ointresserad, svarade kortfattat och flummigt på alla frågor. Mot slutet ursäktade han sig att han måste gå ut på toaletten. Marion Cotillard sa att hon hade känt av kändisskapets baksidor på samma sätt som den hon spelar i filmen och att det var jobbigt att sjunga opera och agera samtidigt. Inte så mycket mer än så.

helskärm Adam Driver nobbade presskonferensen. Foto: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Europe

Huvudpersoner blev i stället popgruppen Sparks två medlemmar Ron och Russell Mael. De har faktiskt harvat på i 50 år, trots att de aldrig nått framgångar i närheten av genombrottslåten ”This town ain't big enough for both of us” 1974.

– För nio år sedan tänkte vi den här historien som en blandning av konsert och musikalteater. Jag skulle sjunga och agera de grejer som Adam Driver och Simon Helberg gör i filmen. Sedan skulle vi anlita någon kvinnlig operasångerska för det som Marion Cotillard gör i filmen, berättar Russel Mael.

– För åtta år sedan var vi här i Cannes . Vi skulle bara träffa Leos Carax som hastigast, vi ville tacka för hur han använde en av våra låtar i sin film ”Holy motors” (2012). Men han tände på vår historia, så det blev en film i stället för en turné, säger Ron Mael, han med mustaschen och som med åren (han är 75 år) blivit allt mer lik Lasse Åbergs rollfigur Stig-Helmer.

”Annette” får förmodligen svensk biopremiär framåt jul.

