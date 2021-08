Världsartist gripen misstänkt för våldtäkt

Sångaren Kris Wu (mitten) har gripits i Kina för misstanke om våldtäkt.

Den kanadensisk-kinesiske världsartisten Kris Wu har gripits i Peking misstänkt för våldtäkt efter att flera kvinnor uppgett att han förgripit sig på dem, skriver The Washington Post.

Det var på lördagskvällen som polisen meddelade att de gripit en 30-årig man misstänkt för våldtäkt. Kinesisk statsmedia rapporterade att den gripne var popstjärnan Kris Wu.

Gripandet markerar en ovanlig metoo-händelse för Kina, där få anklagelser riktats mot offentliga personer och ännu färre resulterar i några utredningar.

Flera anklagelser om Wus sexuella övergrepp blev nyheter under juli månad.

Kinas kommentatorer i statsmedia har gått hårt åt Wu, som nekar till alla anklagelser men som likväl förlorat de flesta av sina samarbetspartners.

Wu nådde framgång med K-pop-bandet Exo men återvände till Kina för en solokarriär som rappare, sångare och skådespelare. Han har synts i många lokala kassasuccéer samt flertalet Hollywood-filmer, som ”XXX: The return of Xander Cage” och ”Valerian and the thousand planets”.

Gripandet av Wu var bland de mest populära ämnena på Kinas sociala medier-kanal Weibu på lördagskvällen.

