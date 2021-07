Magdalena Graafs pojkvän tatuerade in hennes namn – stavade fel

”Ska behålla det”

helskärm Magdalena Graafs pojkvän är skådisen Louie Marti Foto: TT / Magdalena Graaf

Att stava fel när man gör en tatuering är inte hela världen, i alla fall om du frågar Louie Marti.

Skådespelaren fick själv erfara en miss när han gjorde en kärlekstatuering för att hedra flickvännen Magdalena Graaf.

– Jag ska behålla det som det är, det ingår i min charm att jag stavar fel, säger han.

Magdalena Graaf, 45, och Louie Marti, 43, är så kära att de bestämde sig för att hedra varandra med varsin tatuering. Sagt och gjort, ett besök hos tatueraren senare var de båda märkta. Magdalena Graaf tatuerade in meningen ”created to walk by your side”, ungefärligt översatt till ”skapad för att gå vid din sida”. Under texten stod pojkvännens namn i snirklig stil.

Louie Marti om tatueringen

När Louie Marti hade gjort sin tatuering la paret upp bilder på sociala medier. Då blev de snabbt varse om att hans tatuering var felstavad. I texten ”Property of Magdalena Graaf” (Magdalena Graafs egendom) hade det råkat hamna en extra bokstav. ”Property off Magdalena Graaf” stod det istället att läsa på Louie Martis revben.

Det hela ska inte ha varit tatuerarens fel utan det var Louie Marti själv som lämnade in texten. Paret verkar dock ta det hela med ro. För Aftonbladet berättar skådespelaren att han har dyslexi och att han till och med kan stava sitt eget namn fel ibland.

– Men jag tycker att jag ska behålla det som det är, det ingår i min charm att jag stavar fel, säger Louie Marti och tillägger:

– När man är vuxen får man stava hur man vill.

Magdalena Graaf: ”Otroligt romantisk”

Magdalena Graaf håller med om att det ingår i pojkvännens charm.

– Jag tycker det är kul. Det är en rolig liten historia och jag tycker idén i sig själv var otroligt romantisk, säger hon.

Publisert: Publicerad: 12 juli 2021 kl. 06.48