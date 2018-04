Flyktingpojken Akrams minnesträd till döda familjen:

– Nyligen gick Akram en kurs hos en expert och lärde sig okulera, alltså förädla genom att ympa in små knoppar i stället för en hel gren som med ympning så vi ska okulera ett mullbärsträd och ta in svarta mullbär i ett vitt mullbärsträd så att man får ett träd med båda färgerna. Det är en tradition som Akrams pappa brukade göra hemma i deras by. De vita mullbären kommer tidigare på sommaren och de svarta framåt hösten, då får du mullbär under hela sommaren totalt sett.

Kommande kokboken:

– Den har vi börjat med, vi tänkte få till den under året när vi får tid. En sötbok med söta tankar, söta saker att äta och laga till. Den kommer nog ut nästa vår. Det tar ju tid att gräva i alla gömmor och komma på recept. Men det är roligt att ha många bollar i luften.

Nya säsongen av ”Mandelmanns gård”:

– Vi håller på och spelar in nu, så det är hemligt. Men nu är det vår, man har mycket plantor och frön i huvudet. Vi ska pröva nya grödor och testa nya sorters säd och potatis. Korna ska snart kalva, lammen ligger beredda sedan att titta ut. Det är en spännande tid nu, påsken är ju brytpunkten.