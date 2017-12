Tack vare MeToo — 2017 var ett exceptionellt popår

1. ”The handmaid’s tale” (tv-serie, HBO Nordic)

Kusligt träffande dystopi om ett USA som har tagits över av kristna fanatiker och där kvinnorna förslavats. Författaren Margaret Atwood baserade inte sin berättelse på fantasier. Allt i ”The handmaid’s tail” bygger på politiska övergrepp från människans historia.

2. ”Den underjordiska järnvägen” (roman, Colson Whitehead)

Släpptes på svenska i år. Är övertygad om att slaven Cora med tiden kommer att få samma litterära hjältestatus som Scout Finch i Harper Lees ”Dödssynden” eller Huckleberry Finn.

3. ”Damn” (album, Kendrick Lamar)

Skulle kunna kallas för offentlig terapi. Kendrick Lamar vänder ut och in på sig själv och sitt liv på ett album som befäste hans ställning som en av hiphopens största.

4. Pamela Adlon (skådespelare)

Rakt igenom strålande i serien ”Better things”. Hon regisserade vartenda avsnitt i andra säsongen. Ingen amerikansk serie var roligare eller mer levande.

5. The XX (popband)

Den brittiska trion gjorde en av årets bästa skivor med ”I see you”. Och konserten på Way Out West är redan en modern klassiker.

6. Malena Ernman (operasångerska, miljöaktivist)

Klimathotet väntar fortfarande på ett #metoo-uppvaknande. Ernman har under tiden blivit ett språkrör för en mer miljömedveten livsstil som alla måste förhålla sig till, förr eller... ännu tidigare.

7. Elisabeth Moss (skådespelare)

Spelade huvudrollerna i serierna ”Top of the lake” och ”The handmaid’s tale”. Hon syntes även i filmen ”The square”. Moss fick varenda bildruta att glänsa av trovärdighet och känsla.

8. ”Big little lies” (tv-serie, HBO Nordic)

Dödsdansen mellan Nicole Kidman och Alexander Skarsgård var oförglömlig.

9. ”We were eight years in power” (essäsamling, Ta-Nehisi Coates)

Nyskrivna reflektioner binder ihop essäer av Ta-Nehisi Coates som publicerades under Barack Obamas åtta år som president. Inspirerad av James Baldwin tecknar Coates ett djupt deprimerande porträtt av ett USA där vit makt och rasism är förutsättningen för landets ställning och existens.

10. Tom Petty (rockhjälte)

En av många artister som lämnade oss 2017. Finns naturligtvis inget ”bästa” med det. Men Tom Petty var ett oförglömligt original. Om det finns en jukebox i himlen, eller ett Spotify-abonnemang, går ”American girl” och ”Free fallin’” och ”Rebels” och ”Louisiana rain” just nu på repeat.