Äntligen – ett grymt bra avsnitt av ”På spåret”

Foto: SVT, Skärmdump Anne-Lie Rydé och Ronny Svensson

Äntligen blev ett avsnitt av ”På spåret” grymt spännande.

Äntligen blev också de musikaliska numren riktiga höjdare. Här föddes en ny stjärna i sångerskan Sarah Klang.

Det har grymtats lite bland både läsare och ”På spåret”-fans jag pratat med.

Det riktiga lyftet i årets säsong har uteblivit. Är det inte för många journalister som tävlar? Är inte Kristian Luuk lite jobbigt övertänd? Varför ger han några ledtrådar inför musikfrågorna, för att sedan komplettera och tvinga deltagarna att helt tänka om precis innan de ska svara? Och så den där jävla Listan !

Trivsamma paret Anne-Lie Rydé och Ronny Svensson , numera döpta till RonneLie , mötte pigga debutanterna Johar Bendjelloul och Josefin Johansson och efter en fyrapoängsledning för RonneLie som mest, stod det halvvägs lika, 18-18.

Sedan blev det grymt spännande.

Bendjelloul/Johansson började kramas i tron att de dragit ifrån med tre poäng på Listan , men hade fel.

Inför sista musikfrågan ledde RonneLie med 28-27, men förlorade ändå.

De föll ändå med flaggan i topp.

Och jag tycker lite synd om Ronny Svensson och hans image. Förra säsongen missade filmexperten flera frågor om film och nu fick han schavottera med att han inte visste vad två kända rollfigurer i två storfilmer heter. Den ena spelade ingen roll, men hade han kommit ihåg att Jennifer Lawrences hjältinna i ”Hunger games”-filmerna heter Katniss Everdeen, hade det inneburit två viktiga och avgörande poäng till.

Så bra var lagen:

+++

Johan Bendjelloul/Josefin Johansson

Han har varit programledare i Sveriges Radio och Sveriges Television. Blev nyligen värvad från public service till Dagens Nyheter. Hon är komiker, sångerska, skådespelerska och programledare och har hörts i många program i Sveriges Radio. Hans lite allvarligare framtoning och hennes medvetet flamsiga uppträdande fungerar utmärkt ihop. Kompletterar varandra bra kunskapsmässigt. Vann på 30 poäng.

+++

Anne-Lie Rydé/Ronny Svensson

Hon är framgångsrik pop- och schlagersångerska sedan 1980-talet. Har gjort både krogshow och Melodifestivalen. Han är mest känd som filmkritiker i TV 4:s Nyhetsmorgon. Duon har känt varandra hela vuxna livet, det märks. Oftast duktiga på musikfrågor, men blev förbikörda på just sista musikfrågan där de lite oväntat kammade noll. Fick ihop 28 poäng.

Så bra var musiken:

+++++

Hade aldrig hört talas om Sarah Klang , innan jag alldeles nyligen läste ett reportage om henne i musikmagasinet Sonics countrynummer. ”På spåret”-redaktionen har öronen öppna. För här har vi en stjärna i vardande.

Augustifamiljen under ledning av Stefan Sporsén hade på ett fräckt sätt korsat Bobby Hebbs (1938-2010) klassiska 1960-talshit ”Sunny”, med The White Stripes (numera fotbollsläktarrefräng) ”Seven nation army”. Lika fräckt var det att korsa Mama Cass Elliott -hiten ”Make your own kind of music” med svenska nationalsången. Och så Sarah Klang… 25-åringen har en lika härligt ibland lätt sprucken countrydoftande röst som självaste Lucinda Williams .

Tittarsiffror: Hittills den här säsongen har drygt 2,4 miljoner följt ”På spåret”. Bara Melodifestivalen (ibland) och Kalle Anka är större.

Bästa roliga onödiga kunskaper: Fredrik Lindströms historia om hur familjen vägrade sälja Johnny Cash-låten ”Ring of fire” till reklam för produkter mot hemorrojder. Härligt galen folkbildning.