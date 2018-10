Elena Belle om Ankas öppna brev: ”Hoppas på en personlig ursäkt”

Tv-profilen om Ankas ursäkt efter skandalbråket i ”Svenska Hollywoodfruar”

NÖJE 19 oktober 2018 06:56

Anna Anka ber om ursäkt i ett öppet brev efter det hätska bråket i ”Svenska Hollywoodfruar”.

Elena Belle, som blev attackerad av Anka och kallad ”hora”, accepterar ursäkten.

Samtidigt är hon skeptisk.

– Jag hoppas att hon ber om ursäkt av rätt anledningar och inte för att hon insåg att detta kunde vara slutet på hennes tv-karriär, säger Elena Belle, som förväntar sig en personlig ursäkt.

Tittarna har rasat mot Anna Anka efter att ett bråk i ”Svenska Hollywoodfruar” urartat. I tisdagens program går hon till attack mot Elena Belles utseende, och kallar henne även för ”hora”.

Till Nöjesbladet sa Anna Anka att hon inte ångrade sitt agerande. Men så på torsdagskvällen gick hon ut med ett öppet brev där hon bad om ursäkt, till både sina kollegor i programmet och de svenska tv-tittarna.

– Jag inser idag att jag gick för långt. Jag uttryckte mig dumt och ovärdigt. Därför vill jag be om ursäkt, både till programmets samtliga fruar och till den svenska TV-publiken, skriver Anka i brevet.

Nöjesbladet har varit i kontakt med Elena Belle. Hon berättar att hon godtar ursäkten.

– Jag är inte person som inte kan ta emot en ursäkt. Jag tycker att det är stort att kunna be om ursäkt och alla kan göra fel. Man lär sig av sina misstag, skriver hon i ett sms.

Elena Belle: ”Brukar gå till personen”

Hollywoodfrun är dock inte helt övertygad om Anna Anka verkligen menar det hon säger.

– MEN jag är fortfarande inte övertygad om att hon ber om ursäkt av rätt anledningar. Hon nämner inte mitt personliga namn, utan nämner samtliga fruar”, säger hon och syftar på brevet.

Enligt Belle ska Anka fortsatt att rikta kritik mot henne ”online” så sent som under onsdagen.

– Jag hoppas att hon ber om ursäkt av rätt anledningar och INTE för att hon insåg att detta kunde vara slutet på hennes tv-karriär.

Elena Belle hoppas nu på en personlig ursäkt.

– Man brukar gå till personen man behandlat illa. Men självklart tar jag emot hennes ursäkt om hon nu menar det och går vidare. We all deserve a second chance.

FAKTA Här är hela Anna Ankas öppna brev till Hollywoodfruarna och de svenska tv-tittarna Nyligen gjorde jag comeback i Svenska Hollywoodfruar, ett program vars framgångar till stor del har min tidigare medverkan att tacka. Vid premiären hösten 2009 var det jag som var den ”mediesensation” som gjorde att programmet slog alla tiders tittarrekord för en egenproduktion på TV3. Rekord som står sig än idag. Med min comeback ville TV3 uppenbarligen spica upp en TV-gryta som puttrat på i tolv säsonger och som med tiden, helt naturligt, tappat lite av sin ursprungliga och unika krydda. Jag antog, efter många års frånvaro från TV-rutan, utmaningen. Jag såg fram emot att göra comeback och röra om i grytan. Jag sticker inte heller under stol med att jag gillar att provocera. Men den här gången gick jag och bråken för långt. När man hånar mig som mamma eller min relation till mina barn så ser jag svart. Jag inser idag att jag gick för långt. Jag uttryckte mig dumt och ovärdigt. Därför vill jag be om ursäkt, både till programmets samtliga fruar och till den svenska TV-publiken. Som privatperson vill jag fred, men räds inte krig. Den kombinationen kryddat med en TV-produktion blir ibland allt annat än lyckad, inser jag. Med denna ursäkt hoppas jag, precis som vår käre kung en gång tiden, att vi kan vända blad och gå vidare. Vänligen, Anna Anka P.S Jag utesluter inte att jag kanske tar en introduktionskurs i ”Anger management”. De sägs vara populära här i Hollywood. D.S LÄS MER

