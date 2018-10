Carolina Neurath + FÖLJ

Tv-profilen Carolina Neurath gör succé som författare – och nu blir första deckaren tv-serie

Hon bytte tillvaron som hyllad ekonomireporter på Svenska Dagbladet, till programledare för SVT:s nya utskällda morgon-tv.

Parallellt gör Carolina Neurath, 32, succé som deckarförfattare. Nya thrillern ”Brännmärkta” har just släppts.

– Jag ville testa att berätta saker om vår värld på ett mer spännande sätt, säger hon om det framgångsrika ”extraknäcket”.

Även om Carolina Neuraths två första deckare – ”Fartblinda” (2016) och ”Gränslösa” (2017) – sålts i ”lite över 30 000 exemplar, tror jag”, är det inte aktuellt att bli författare på heltid.

– Det vore sjukt tråkigt att sluta på tv. När jag var tjänstledig från SvD, upptäckte jag hur trist det var att inte ha arbetskamrater.

Just nu är hon dock borta från tv-rutan under några veckor. Hon är satt ”i karantän” under de veckor när boken lanseras och hon syns i andra medier. Som här.

Då lär du knappast dyka upp i SVT:s program som tar upp litteratur heller, då, eller?

– Absolut inte. Det är stenhårt. Och det blir nog inget i TV4 heller. Jag har intervjuats där om alla andra böcker jag skrivit, men nu jobbar jag ju på en konkurrentkanal. Man får tugga i sig sådant.

Carolina Neurath tycks ha energi och framåtanda som få andra.

Uppvuxen med föräldrar som driver flyttbolag (pappa) och har hand om fosterbarn (mamma). De har en liten hästgård en bit utanför Stockholm. Deras dotter började läsa journalistik som 20-åring.

– Ekonomi var något jag tyckte var spännande, jag började tidigt handla med aktier, och med facit i hand var det väl helt rätt att nischa sig mot ekonomijournalistik.

Vid 27 års ålder hade hon gjort stora avslöjanden om bank- och finansvärlden i både tidningar och i bokform. Fått Stora journalistpriset. Utsetts till landets bästa ekonomijournalist. Och ”Sommar”-pratat.

Blev du aldrig – som ung, som kvinna – ifrågasatt av de stora manliga bankdirektörerna?

– Jag tycker inte det. Victor Muller (under ett par år vd för Saab, innan bilföretaget gick i konkurs) var lite störig och skickade något konstigt sms. Annars har jag fått höra i efterhand att de tyckte jag var jobbig, att det hissades varningsflagg när jag kom, att de såg till att vara väl förberedda.









Varför började du skriva deckare?

– Efter två reportageböcker ville jag testa att få vara fiktiv, att få ta ut svängarna, använda fantasin, det är ganska befriande. Men också för att det är saker jag vill berätta om den här världen på ett mer spännande sätt.

Böckernas huvudperson Beatrice Farkas är ekonomijournalist på en stor dagstidning. I nya ”Brännmärkta” (Piratförlaget) handlar det om flyktingkrisen och terroristattentat mot hennes tidning.

– Boken är framför allt inspirerad av granskningar jag gjort som journalist på SvD. Av privataktörer i asylbranschen. Den var tuff att göra, många blev upprörda och arga. Det är ett ämne som är spännande att lyfta i skönlitterär form. Och terroristattentatet… vi har haft det i Paris, det fanns hot mot Jyllandsposten i Danmark, det kan hända oss.

En av bokens aktörer har många drag av Jan Emanuel Johansson, tidigare Robinson-deltagare och socialdemokratisk politiker, som blivit stenrik på bland annat flyktingboenden.

– Man kan tänka så. Ännu fler kanske drar paralleller till Bert Karlsson, eftersom det är någon jag har granskat i verkligheten. De har inspirerat, absolut, men är inte personerna i boken.

Till mångas förvåning, lämnade Carolina Neurath sitt jobb som hyllad ekonomireporter på Svenska Dagbladet, för att börja som programledare i SVT:s Morgonstudion. En morgon-tv-satsning som blivit ordentligt sågad.

– Efter tio år som ekonomijournalist ville jag bredda mig och göra något helt annat. Live-tv är en spännande utmaning. Med Morgonstudion är man hela tiden mitt i händelsernas centrum. Det är väldigt lockande, särskilt nu med politiskt kaos.

FAKTA Carolina Neurath om… … förebilder som författare:

– Jag läser mer romaner än deckare. Lena Andersson, Karolina Ramqvist, Lina Wolff, den typen av böcker. Jag är ingen deckarslukare, men Liza Marklunds böcker, där har jag läst de flesta. … fritidsintressen:

– Deckarna skriver jag de veckor jag inte jobbar tidig morgon. Annars rider jag mycket. Åker till mina föräldrars hästgård tre, fyra gånger i veckan. I november ska jag vara med i Friends Horse Show, Stjärnornas hoppning, med bland annat Jessica Almenäs och Mikael Laurén. Och så har jag börjat spela golf, min man och min pappa spelar redan mycket med varandra. LÄS MER

Hur ser du på kritiken mot programmet?

– Det var väl allra mest kritiserat innan vi började sända. Framför allt hur vi såg ut… (Carolina menar de som kritiserade bristen på mångfald bland programledarna). Det var lite svajigt i början, kanske. Till och med mina föräldrar tyckte vi hade lite för mycket upprepningar. Fast de kunde kolla på hela sändningar, vilket få av våra tittare gör.

– Efter ett halvår tycker jag det började kännas riktigt bra och stabilt. Tittarna som hör av sig till oss är till 95 procent positiva.

Nu i dagarna börjar inspelningen av första boken ”Fartblinda” som tv-serie, för C More/TV 4.

FAKTA Det här är Carolina Neurath Ålder: 32. Bor: Stockholm. Familj: Maken Niclas Engsäll, som jobbar med varumärken, dotter på 4,5 år. Aktuell: Som programledare i SVT:s Morgonstudion. Och nya deckaren ”Brännmärkta”. LÄS MER

