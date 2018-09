Peter Siepen + FÖLJ

Peter Siepen har fått sitt andra barn



1 av 2 | Foto: Karin Törnblom Peter Siepen med hustrun Anna.

NÖJE 12 september 2018 20:09

Peter Siepen har blivit pappa igen.

Igår nedkom hustrun Anna med en son som ska heta Enzo.

– När jag hörde barnskriket så kom tårarna, säger Peter till Nöjesbladet.

Det var så sent som förra veckan som kändis-dj:n och programledaren Peter Siepen, 55, avslöjade att han och hustrun Anna Svensson skulle bli föräldrar igen.

Igår, tisdag klockan 08.35, nedkom Anna med en liten pojke som ska heta Enzo.

När Nöjesbladet når en lyrisk Peter Siepen på telefon är han fortfarande kvar på BB. Han trodde dock att han skulle vara något coolare den här gången.

– Det var lika starkt som förra gången. Jag trodde verkligen det skulle vara lite piece of cake. Men när jag hörde barnskriket så kom tårarna. Ett liv blir till och man känner andedräkten mot huden... Det känns magiskt, förklarar Peter och berättar att de spelade Phil Collins ”In the air tonight” under tiden.

Han fortsätter:

– Förlossningen gick väldigt snabbt. Det var ingen utdragen process!

Peter och Anna har sedan tidigare dottern Rio.

– Det är tre år mellan dem och det blir nog bra. Rio kommer bli en bra storasyster. Första gången Enzo skulle träffa henne var det lite nervöst och pirrigt, men det gick bra. Hon har fått en docka som hon har kunnat öva att ge en napp och byta blöjor på.

Men två barn får räcka. Nu är bebisfabriken igenbommad.

– This is it... Men det känns skönt att det är tre år mellan barnen, och bra att Rio verkligen får vara storasyster. Vi är så lyckliga och glada!

I december fyller Peter 56 år och han ser inga som helst problem med att ha blivit pappa på äldre dagar.

– Det är så skönt att normerna har luckrats upp, och att man kan vara en äldre förälder utan att få kommentarer.

Här är kändisarna som fått barn 2018 01:06

LÄS OCKSÅ Peter Siepen ska bli pappa – igen

LÄS OCKSÅ Peter Siepen gifte sig i smyg – i USA

LÄS OCKSÅ Här går Peter Siepen naken trots snökaos

12 september 2018 20:09