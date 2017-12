Julens biofilmer – Aftonbladets plus på alla













Julen är den stora biohelgen i Sverige. Många gör årets biobesök under de mörkaste veckorna.

”Solsidan” har redan blivit en publiksuccé. Här är Aftonbladets recensioner av tio filmer med premiär dagarna fram till jul.



++++

Call me by your name

Regi Luca Guadagnino, med Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar.

DRAMA Året är 1983, det är sommar och vi befinner oss i norra Italien. Oliver (Armie Hammer), en 24-årig student, ska bistå en arkeologiprofessor och lyckas göra stort intryck på byborna. Även på professorns 17-årige son Elio (Timothée Chalamet). Männens romans utspelas långsamt och förförande, med sol och kultur, rustika miljöer och 80-talsdetaljer. Från förnekelse till passion.

Stefan Hedmark

++++

Star wars: The last jedi

Regi Rian Johnson, med Daisy Ridley, Mark Hamill, John Boyega, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran.

ÄVENTYR Den som gillade ”The force awakens” fastnar i fortsättningen på äventyret. Mycket mörker för rebellerna. I starten känns det välbekant, sedan kommer nya inslag. Överraskande komik. ”The last jedi” är en ovanlig episod i Star wars galax. Den ljusa och den mörka sidan av kraften. Dragkampen fortsätter i ”The last jedi” och vi får veta mer om det förflutna.

Jens Peterson

++++

The greatest showman

Regi Michael Gracey, med Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Rebecca Ferguson, Zendaya.

MUSIKAL Wow. Filmen slår an rytmen direkt med ett svängigt shownummer i hjärtat av en cirkus. Som i ”Moulin rouge” är det en 1800-talsromantik men med dagsfärsk musik. Skriven av sångförfattarna till bl a ”La la land”. ”The greatest showman” är en väldigt bra filmmusikal. Som historieskildring om P Barnum är den inte lika imponerande. Rebecca Ferguson är bra som Jenny Lind.

Jens Peterson

+++

Wonder wheel

Regi Woody Allen, med Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple, Jim Belushi.

DRAMA Triangeldrama där allt ställs på sin spets för en servitris (Kate Winslet), den bufflige makens (Jim Belushi) förföriska dotter (Juno Temple) och en snygging till badvakt (Justin Timberlake). Tiden: 1950-talet. Platsen: Ett nöjesfält på Coney Island strax utanför New York. Konventionell intrig som roar för stunden men inte berör. Och med ojämnt skådespeleri.

Jan-Olov Andersson

+++

Let the sunshine in

Regi Claire Denis, med Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchelle, Gérard Depardieu.

DRAMA Kärlek, sex, rätt mycket naket och prat, prat, prat. Claire Denis senaste är mycket fransk. Juliette Binoche spelar en 50-årig nyskild konstnär som ger sig ut i Paris för att hitta kärleken på nytt. Med gifta och ogifta män, ur olika klasser. Först sex. Sedan prat, prat, prat, om vad som är viktigt i en mogen relation. Binoche håller intresset uppe i en film om många möten och terapi.

Jan-Olov Andersson

+++

Para knas

Regi Nikeisha Andersson, med Ellen Åkerlund, Roshi Hoss, Patrick Saxe, Joseph Tekie.

DRAMA Titeln betyder pengatrubbel och det har både Amida (Ellen Åkerlund) och Sara (Roshi Hoss), två kompisar som gärna lever över sina tillgångar. En är rejält skuldsatt, båda stjäl kläder från innerstadens lyxbutiker när pengarna tagit slut. Under en utekväll möter de en rik överklasskille (Patrick Saxe). Stureplan, kokain, champagne. Sedan går allt överstyr.

Jan-Olov Andersson

+++

Gordon & Paddy

Regi Linda Hambäck med röster av Stellan Skarsgård, Melinda Kinnaman, Felix Herngren.

ANIMERAT Paddan Gordon är polis i skogen där många av djuren är rädda för räven. Räven är också huvudmisstänkt när ekorren Valdemar blivit av med 204 nötter. Vam är tjuven? Musen Paddy blir assistent till kommissarien och hjälper till att lösa brott. Snäll familjefilm i en mycket mänsklig skog. Det är fablernas värld och det är roligt, men också välgörande vänligt och eftertänksamt.

Jens Peterson

+++

Tjuren Ferdinand

Regi Carlos Saldanha, med röster av Leo Hallerstam, Cecilia Wrangel, Mikaela Jennefors, Andreas Andersson.

ANIMERAT Bättre fly än illa fäkta. Alla älskar den fredlige tjuren som varje julafton sitter under korkeken och luktar på blommor. Han vill inte slåss. Kortfilmen från 1938 är drygt sju minuter. Nu berättas ungefär samma grundhistoria på 107 minuter. Några lyckade slapstickscener. Bitvis otäckt för yngre tittare. Inte riktigt samma pacifistiska hjärta som kortfilmen.

Jens Peterson

+++

Jumanji

Regi Jake Kasdan, med Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart.

ÄVENTYR Uppföljare två decennier senare av familjfilmen, då med Robin Williams. Sist vi såg det mystiska Jumanji låg det under sand och nu grävs det upp. Under åren har det gamla brädspelet förvandlats till datorspel. Fyra mycket olika tonåringar väljer vilka figurer de vill vara... och sugs plötsligt in i spelvärlden. De måste utföra farligt uppdrag för att överleva. Kul lek med spelvärlden.

Stefan Hedmark

++

Monky

Regi Maria Blom, med Julius Jimenez Hugoson, Frida Hallgren, Johan Petersson, Ing-Marie Carlsson.

FAMILJ Titelns ”Monky” är en apa. Skapad digitalt i en för svensk film ovanlig satsning. Apan är hyfsat trovärdig. Det är bra. Det är lättare att tro på apan Monky än på flera av de mänskliga figurer som görs av skådespelare. Det är mindre bra.”Monky” en berättelse om sorg och saknad och hur vi hanterar längtan och besvikelser. Det är en svår balansgång av känslor.

Jens Peterson

