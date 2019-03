Top Model + FÖLJ

Modellen och kroppsaktivisten död – blev 30 år

Elly Mayday död i cancer – familjen tar farväl på Instagram

avCornelis Rikken

NÖJE 7 mars 2019 10:11

Hon delade öppet med sig av sin kamp mot cancern på sociala medier.

Nu har modellen och kroppsaktivisten Elly Mayday somnat in.

Hon blev 30 år.

Den kanadensiske modellen och kroppsaktivisten Ashley Shandrel Luther, mer känd under pseudonymen Elly Mayday, har dött, rapporterar People.

Hon hade under en längre tid kämpat mot cancer i äggstockarna och under förra veckan somnade hon in, endast 30 år gammal.

Modellen har länge varit öppen med sin cancerdiagnos och delat med sig av sin kamp på sociala medier i flera års tid.

”Tack för allt stöd, jag känner verkligen att ni fortfarande bryr er och kämpar lika mycket som jag gör”, skrev hon på Instagram så sent som i mitten av januari.

Den 1 mars gick hennes familj ut på hennes Instagramkonto och meddelade att hon hade dött.

”Ashley var i hjärtat en tjej från landet och hennes passion för livet gick inte att förneka. Hon drömde om att kunna påverka människors liv. Hon lyckades med detta tack vare Elly Mayday som tillät henne att sammankopplas med er alla. Det konstanta stödet och kärleken från hennes följare hade en speciell plats i hennes hjärta”, kan man läsa på hennes Instagram.

Uppmanades gå ner i vikt

Ashley Shandrel Luther föddes i Saskatchewan i Kanada.

Hon skaffade sig namnet Elly Mayday i samband med att hon gav sig in i modellbranschen som 23-åring.

Vid 25 års ålder började hon känna sig sjuk och fick upprepade gånger åka in till akuten med ryggsmärtor.

Doktorerna skickade hem henne med smärtstillande och ”en uppmaning om att gå ner i vikt”, har modellen berättat i en intervju med People från 2015.

Cancern kom tillbaka

Efter att läkarna inte lyckats hitta vad som var fel krävde hon att få en noggrannare undersökning.

Genom röntgen upptäcktes cancern i hennes äggstockar.

Hon genomgick flera operationer och cellgiftsbehandlingar och såg länge ut att vara på bättringsvägen.

2017 kom cancern tillbaka och de sista 8 månaderna i livet tillbringades på sjukhuset.

7 mars 2019 10:11