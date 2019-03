Mia Skäringer + FÖLJ

Efter publikrekordet – Skäringer återvänder

”Det är jag Metallica, Eminem och Kent”



1 av 2 | Foto: Björn Larsson Rosvall / TT Mia Skäringer kommer tillbaka till Globen och Scandinavium i höst. Arkivbild.

avLinn Elmervik , TT

NÖJE 19 mars 2019 08:12

Mia Skäringer har satt publikrekord.

Efter vårturnén "Avig Maria – no more fucks to give" ger hon sig ut på vägarna i höst för att fylla hockeyarenor över hela landet.

Nu står det klart att Mia Skäringer återvänder för ett sjätte uppträdande i Globen i Stockholm den 14 november. Dessförinnan får Scandinavium i Göteborg ett tredje besök 11 november.

Hittills har turnén sålt över 210 000 biljetter. Hon har sålt ut Globen fem gånger, vilket betyder att hon har publikrekord för arenan, enligt arrangören.

"Det är jag, Metallica, Eminem och Kent. Alla ni som är så intresserade av försäljningssiffror. Som räknat om och förbi. Förenklat och förklarat min framgång. Reducerat mig till en 'kvinnlig komiker' som hade tur i tiden. Vi har ett nytt resultat. Jag klarade mig fint utan ryggdunk. Utan att någonsin tänka på att jag är kvinna", skriver Skäringer själv på Instagram.

