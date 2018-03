Olycka + FÖLJ

Klara Svenssons blodiga olycka i ”Superstars”

Fördes akut till sjukhus

NÖJE 27 mars 2018 14:12

Klara Svensson skadas svårt i kvällens avsnitt av ”Superstars”.

Under en cykeltävling faller hon hejdlöst och all hud under ena ögat lossnar.

– Av allt man har varit med om i livet så ska det vara en mountainbike som sänker en, säger boxaren.

Boxaren Klara Svensson, 30, skadade sig allvarligt under inspelningarna av “Superstars”. I kvällens avsnitt får man se den blodiga olyckan som sker under de individuella tävlingarna.

På cykel ska deltagarna ta sig runt och över olika hinder. När Klara ska över en vippbräda faller hon handlöst ner i backen med ansiktet före.

Bryter ihop

De övriga deltagarna kan bara se på när sjukvårdspersonal rusar till undsättning. Kanotisten Susanne Gunnarsson blir extra orolig och brister ut i gråt.

– Jag vet själv hur rädd jag var inför det här så ser man henne i slowmotion bara slå över. Jag tänkte bara “nacken, nacken, nacken”, berättar hon efteråt.

Hon tröstas av fotbollsmålvakten Thomas Ravelli som även han blir märkbart tagen av olyckan.











1 av 4 | Foto: “Superstars” kanal 5. Klara Svensson skadades rejält i kvällens avsnitt av ”Superstars”.

”Känns jävligt surt”

Klara fördes akut till sjukhus när det stod klart att all hud under ögat hade lossnat. Hon syddes ihop och kunde åka tillbaka till huset och de andra atleterna, men ordinerades lugn och vila av läkarna.

– Av allt man har varit med om i livet så ska det vara en mountainbike som sänker en, säger Klara i programmet.

– Det är frustrerande för det är viktiga poäng, och att behöva ligga här när de andra är ute och samlar poäng och stjärnor hit och dit känns jävligt surt.

En skärrad Ravelli

De andra deltagarna har dock svårt att se olyckan som en fördel för dem i tävlingen, och är istället oroliga för sin kamrat.

– När Klara kom tillbaka och man fick se hur illa det var då var det inte långt ifrån att man började gråta. Det känns ju som en egen dotter komma hem och har varit skadad, säger Thomas Ravelli.

”Superstars” sänds tisdagar klockan 21.00 på kanal 5.

