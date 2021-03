Bildextra: Se stjärnorna på röda mattan

Årets låt: "I can't breathe", H.E.R.

Årets album: "Folklore", Taylor Swift.

Årets nykomling: Megan Thee Stallion

Bästa musikvideo: "Brown skin girl", Beyoncé, Blue Ivy & WizKid.

Bästa poplåt: "Future nostalgia", Dua Lipa.

Bästa popduo/grupp: Lady Gaga och Ariana Grande, "Rain on me".

Bästa soloartist, pop: Harry Styles, "Watermelon sugar".

Bästa rap-låt: "Savage", Megan Thee Stallion Feat. Beyoncé

Bästa rap-album: "King’s disease", Nas.

Bästa rocklåt: "Stay high", Brittany Howard.

Bästa rockalbum: "The new abnormal", The Strokes.

Bästa r&b-album: "Bigger love", John Legend.