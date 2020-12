Artistmamman Ann-Sofie Bergman är död

Grundade Golden hits – Led av kol

För två veckor sedan hyllades hon av Kristin Kaspersen, Malin Berghagen, Tess Merkel och Malena Laszlo.

Nu är artistmamman Ann-Sofie Bergman död.

– Hon tog hand om alla och brydde sig, säger Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson till Aftonbladet.





helskärm De var drottning och kung i Stockholms nöjesliv under årtionden. Här syns Ann-Sofie Bergman tillsammans med Hasse Wallman på Alice Timanders 90-årsfest 2005. Hasse Wallman dog 2014. Nu är även Ann-Sofie Bergman borta. Foto: Jonas Hessman / TT Nyhetsbyrån

Artistmamman Ann-Sofie Bergman är död. Nöjesdrottningen, som var med och startade klassiska showkrogen Golden hits och under årtionden coachade mängder av stjärnskott som skulle komma att tillhöra den svenska artisteliten, blev 78 år.

För bara ett par veckor sedan hyllade artisten Tess Merkel tillsammans med Kristin Kaspersen, Malin Berghagen och Malena Laszlo sin vän Ann-Sofie Bergman, som led av lungsjukdomen kol, genom att sjunga utanför hennes balkong på Östermalm på självaste Lucia.

– Det känns fantastiskt. Det värmer en gammal chef, då måste man gjort något rätt. Det kom flera tårar här upp på balkongen, sa Ann-Sofie Bergman till Aftonbladet efter den fina gesten.

”Dream team med Hasse Wallman”

”Hon var den coolaste katten ever. Den bästa chefen någon kunde ha och en god vän. Hon och Hasse Wallman var ett dream team för Stockholms nöjesliv. Utan hennes passion hade aldrig nöjespalatset Golden Hits funnits. Vi jobbade nära varandra i många år. Saknaden är stor. Så glad att vi hann sjunga under hennes balkong på Lucia och ge henne all kärlek och hyllningar hon förtjänade efter allt hon gjort under alla dessa år”, skriver Tess Merkel i ett sms till Aftonbladet.

Ann-Sofie Bergmans kollega Mikael Aringsjö sörjer sin vän.

– Hon var färgstark, en kraftfull kvinna som sa precis vad hon tyckte. Hon var hård, men rättvis. Hon hade ett stort rättspatos och kunde fräsa till, men alltid med ett stort hjärta.

Sångerskan Anita Strandell har tidiga minnen från Ann-Sofie Bergman.

Sångerskan Anita Strandell har tidiga minnen från Ann-Sofie Bergman.

– Jag har inte träffat henne på ganska länge, men vi sågs på den tiden Bolaget i Stockholm fanns. Det var när jag var med i Gimmicks. Jag träffade henne väldigt mycket och hon var alltid så positiv och glad och omhändertagande. Hon betydde väldigt mycket och jag tyckte väldigt mycket om henne.





helskärm Ann-Sofie Bergman tillsammans med skådespelaren Torsten Wahlund på en bild tagen 1988. Foto: ANNCHI ERIKES

Sörjs av familjen – och artistvännerna

Lars-Åke Wilhelmsson som vanligtvis showar som alter egot Babsan hade mycket att göra med Ann-Sofie Bergman.

– Fy sjutton vad tråkigt. Hon var den där kvinnan som var så otroligt positiv och glad. Hon kunde lyfta en hel kväll bara man träffade henne. Hon tog hand om alla och brydde sig. Jag har inte träffat henne på länge, men jag har saknat henne. Jag kommer ihåg en fantastisk kräftskiva hemma hos Hasse Wallman. Jag badade och lånade sedan någon bolerojacka av Ann-Sofie för jag var alldeles blöt.

Ann-Sofie Bergmans kollega Mikael Aringsjö har skrivit om förlusten på Facebook och Ann-Sofies artistvänner har kommenterat och skickat hjärtan. Bland andra Andreas Lundstedt, skådespelaren Kim Sulocki, Susie Päivärinta, Jenny ”Velvet” Pettersson och Magnus Carlsson.

– Jag har fått familjens välsignelse att skriva om Ann-Sofies bortgång, säger Mikael Aringsjö.