Misstänkt corona stoppade ”Bonde söker fru”

Linda Lindorff: Kostsamt − men spelar ingen roll

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 19 september 2020 kl. 13.51

Foto: CAROLINA BYRMO Linda Lindorff.

En av de kärlekstörstande bönderna uppvisade coronasymtom.

Det fick TV4 att avbryta inspelningen av ”Bonde söker fru”.

– Om man känner minsta lilla symtom så ska man inte vara med, det gäller hos oss också, säger programledaren Linda Lindorff.

Kärlekslängtande bönder krockade med coronapandemin när TV4 under sommaren spelade in den nya säsongen av ”Bonde söker fru”. Annars kramiga programledaren Linda Lindorff, 48, fick snällt göra sitt bästa för att hålla avstånd under inspelningarna.

– Jag har visserligen haft corona, alldeles i början och har också antikroppar, så på det viset var jag aldrig orolig. Men jag har inte kramats på samma vis som vi brukar och nu när vi håller på att spela in uppföljningarna är det svårt. Man vill kramas och bönderna vill kramas, men jag säger att ”nu gör vi inte så”, säger hon inför premiären.

Samtliga deltagare fick testa sig före inspelningen och personal i tv-produktionen var instruerade att hålla särskilt avstånd under inspelningen.

Tvingades bryta inspelningen

Dessutom har TV4 valt bort momentet från tidigare säsonger där samtliga bönderna och alla deras friare möts på samma gång.

– Det blir inte de stora samlingarna utan i små grupper istället. Men det kanske inte märks supertydliga skillnader. man sitter ju runt en eld eller runt ett bord och pratar, precis som det är ute i samhället, säger Linda Lindorff.

– Om man känner minsta lilla symtom så ska man inte vara med, då ska man vara hemma och stänga in sig, det gäller hos oss också.

Och mitt under inspelningen tvingades TV4 också avbryta inspelningarna efter att en av de medverkande bönderna plötsligt fick symtom som skulle kunna vara corona.

– Det hände under sommaren. Vi hade en bonde som var kraxig i halsen, så vi fick pausa hela inspelningen, säger Linda Lindorff.

Den medverkande bonden fick testa sig och när det visade sig att han inte drabbats av corona kunde inspelningarna återupptas.

Producenten: ”Fåordig”

Inspelningsperioden brukar ju vara ganska kort med ett späckat schema, har ni varit tvungna att ha en luftigare planering i år?

– Ja, man måste anpassa sig efter läget. Det är klart att det är kostsamt för en produktion att pausa några dagar, men det spelar inte någon roll i det här fallet, säger Linda Lindorff.

Clara Tengbom är exekutiv producent för ”Bonde söker fru” på TV4. Hon bekräftar att de tvingades pausa inspelningen efter att en av deltagarna uppvisat symtom.

– Jag vill inte avslöja nåt som händer längre fram. Men det är klart att pandemin har påverkat oss, det är något vi har förhållit oss till varje dag och det har påverkat inspelningarna. Det som händer kommer att synas i programmet och därför blir jag fåordig, för jag vill inte avslöja för mycket. Men vi har förhållit oss till corona och jag vill betona att säkerheten har varit jätteviktig för oss, säger hon.

”Bonde söker fru” har säsongspremiär onsdag 23 september 20.00 i TV4.

Foto: Daniel Ohlsson Mats Thomsson, Patrik Fernlund, Erik Parai Arnesson och Pontus Mikaelsson med Linda Lindorff.

Foto: Daniel Ohlsson Erik Carlsson, Erik Bolang och Linn Regild med Linda Lindorff.

Här är årets bönder:

Mats Thomsson, 54 år, hästbonde och hovslagare, Gotland

Pontus Mikaelsson, 35 år, skogs- och spannmålsbonde, Dalvik

Patrik Fernlund, 32 år, skogsbonde, Kråksjö

Erik Parai Arnesson, 25 år, köttbonde och klövvårdare, Skruv

”Kärlek åt alla”

Erik Bolang, 30 år, köttbonde och sågverksansvarig, Dunker

Erik Carlsson, 39 år, köttbonde, Vimmerby

Linn Regild, 28 år, hästbonde, Färingsö

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 19 september 2020 kl. 13.51