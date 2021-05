Alexander Skarsgård: ”Ingen kommer att se filmen för mig”

Publicerad: 29 maj 2021 kl. 20.18

Foto: Vilhelm Stokstad/TT Alexander Skarsgård.

Så blev det äntligen Sverige-premiär på årets första riktigt stora Hollywood-film: ”Godzilla vs. Kong”.

I huvudrollen: Alexander Skarsgård, 44.

I konkurrens med hela världspressen fick jag en intervju på 13 minuter och 24 sekunder.

På tisdag 1 juni öppnar äntligen Sveriges största biografkedja Filmstaden upp igen. Runtom i världen har filmbolagen skjutit upp premiärdatum för sina filmer gång på gång, i väntan på att coronapandemin ska minska och, på sikt, kanske försvinna. Medan man i många länder lät Hollywoodspektaklet ”Godzilla vs.

Kong” (titeln säger väl allt vad det handlar om…) ha premiär i slutet av mars, har man i Sverige skjutit upp premiären gång på gång, tills i fredags.

Monsterfilmen kostade cirka 1,6 miljarder kronor. Den har nu spelat in 3,6 miljarder, mer än någon annan Hollywoodfilm under pandemin.

I mitten på mars satt Alexander Skarsgård under ett par dagar och gjorde Zoom-intervjuer med hela världspressen. Allt sköttes från London. Ingen specialbehandling för svenska medier. Trots att Alexander och jag hade kunnat knalla hem till varandra på högst tio minuter…

Blev kvar i Stockholm

Han spelar geologen Dr. Nathan Lind, en av de människor som ska flytta jättegorillan från Skull Island till en annan plats. Diverse andra turer i intrigen följer, men framför allt hamnar King Kong i bråk med det dinosaurieliknande monstret Godzilla, resultatet av strålning efter ett atombombsprov.

Alexander, hur kommer det sig att du är hemma i Stockholm?

– Jag filmade på Irland i sex månader, i vikingaäventyret ”The Northman”. I normala fall bor jag i New York, men där var det mycket hög smittspridning och folk hade ångest för det, så jag drog till Stockholm över jul och nyår och blev kvar, det har varit jättehärligt.

Foto: SF Alexander Skarsgård i ”Godzilla vs Kong”.

Vad lockade med att spela Dr. Nathan Lind?

– Vi som spelar människorna i de här filmerna, vår funktion är att ge publiken en ingång till King Kong och Godzilla. Rollfigurerna kan bli väldigt platta. Eller vara en tough guy, en militär. Men det är tillräckligt mycket adrenalin och testosteron mellan monstren, jag kände det var kul att Nathan Lind är geolog, ganska skeptisk till alltihop och lite feg.

– Det är också en bra egocheck för en narcissistisk skådespelare att vara med i en sådan här film. Absolut ingen kommer att se den för att de är nyfikna på Dr Nathan Lind (skratt), det är monsterfighterna de är ute efter.

Hawaii och Australien

Välbetalda Hollywoodskådespelare talar ibland om att göra one for you, one for them. Alltså en film för sig själv, något man passionerat brinner för, och en för filmbolaget, något mer kommersiellt som betalar hyra och mat.

– Så är det inte riktigt i det är fallet för mig. Jag hade varit med i några fantastiska tv-serier. ”The little drummer girl” (efter John le Carré-romanen) om Mellanösternkonflikten. Och ”Big little lies” (efter Liane Moriartys roman). De var mer karaktärsdrivna och mörka. Och någonstans är man fortfarande den där 7-åriga pojken på skolgården som tycker det otroligt kul att vara med i ett mastodontprojekt där Godzilla och King Kong slåss på ett hangarfartyg. Att åka till Hawaii och Australien och bara lattja i ett halvår, det kittlar andra nerver än mörkret och djupet i de två tv-serierna jag nämnde. Dessutom kände jag och gillade regissören Adam Wingard sedan tidigare.

– Men självklart är det bättre betalt på ett sådant här projekt än på en liten indiefilm i USA.

Slipper pappas soffa

Vad gör du för kul med pengarna, då? Du kan ju inte ens gå och se ditt favoritlag Hammarby spela fotboll just nu..?

– Nej, tyvärr. Men jag har bott i New York och USA i 17 år. Nu har jag skaffat en lägenhet på Södermalm i Stockholm. Det är där jag har lagt pengarna. När jag nu äntligen skaffat en lya även på Söder, slipper jag sova på farsans soffa när jag är hemma.

Här vet ju alla vem du är. Hur är det i New York, vad känner folk igen dig från mest där?

– Det är mycket Tarzan. Fortfarande ”True blood”, faktiskt. Och absolut ”Big little lies” för den serien fick ju mycket uppmärksamhet.

Alexander Skarsgård vann flera skådespelarpriser för rollen som hustrumisshandlande make till Nicole Kidman, bland annat en Emmy.

– Jag hade inte alls räknat med att få så mycket uppmärksamhet för den rollen. Det är en rollfigur som rör sig ute i periferin. Visst, scenerna är viktiga för storyn, men de är inte så himla många. Och så hittade de ett sätt att få in mig i andra säsongen också. Men annars är ju serien Nicole, Reese (Witherspoon), Shailene (Woodley) och Laura Dern, fantastiska skådespelerskor.

Åkte skidor med prins Harry

Senast Alexander var aktuell var i HBO-serien ”The stand”, efter Stephen Kings dystopiska ”Pestens tid”. Där spelade han skurkrollen Randall Flagg.

– När jag var ung var jag ett stort Stephen King-fan. Läste ”Cujo”, ”Pestens tid” och de andra böckerna. Randall Flagg är en otrolig rollfigur. Där finns ett sådant mörker, han njuter på ett sadistiskt sätt, en kul roll att ta sig an.

En av vårens stora nyhetshändelser var Oprah Winfrey-intervjun med prins Harry och Meghan Markle, avhopparna från brittiska kungahuset.

År 2013 var Alexander med i ett välgörenhetsprojekt, Walking with the wounded, där kändisar åkte skidor till Sydpolen. Prins Harry var en av deltagarna som till sist nådde Sydpolen, i 35 minusgrader.

Hur ser du på uppståndelsen kring honom nu i vår?

– Jag har inte följt det där riktigt, har inte sett Oprah-intervjun. Vårt äventyr tog en månad. Vi var totalt 21 skidåkare, en helt otrolig upplevelse, det var magiskt.

– Harry var en jättefin kille, otroligt avspänd och enkel att ha att göra med. Jag tror han tyckte det var härligt att vi behandlade honom som en i gänget, vem som helst, vi drev med honom som med alla andra.

Ni kallade honom inte Sir Harry?

– Nä, inget sådant.

Tillbaka i New York

Sedan bryter den engelska pr-kvinnan in och säger att samtalet är över. Nio sekunder återstår av mina 13 minuter och 24 sekunder.

– Vi ses på Söder, hinner Alexander säga.

Det har vi inte gjort. För nu är han i New York. Inte bara för att vara i sitt andra hem, utan för att den tredje säsongen av framgångsrika och prisbelönade HBO-serien ”Succession” just nu spelas in. En ganska mörk historia om en framgångsrik men dysfunktionell mediafamilj. Alexander är en av de nya skådespelarna i rollistan, som techexperten och företagsledaren Lukas Matsson.



FAKTA Alexander Skarsgård Namn: Alexander Skarsgård.

Ålder: 44.

Bor: New York och Stockholm.

Familj: Mamma, pappa, sju syskon.

Aktuell: På bio i ”Godzilla vs. Kong”. LÄS MER

10 minnesvärda Skarsgård-roller

Alexander Skarsgård har gjort över 60 film- och tv-roller. Här är tio minnesvärda sedan det internationella genombrottet med miniserien ”Generation kill” 2008:

”Melancholia” (2011).

Lars von Triers drama om ett bröllop och världen som håller på att gå under. Alexander spelar mot pappa Stellan, Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, John Hurt med flera.

”Straw dogs” (2011).

Nyinspelning av Sam Peckinpah-klassiker från 1969. Alexander spelar ondskefull sydstatsredneck som förföljer sitt ex, Kate Bosworth - som Alexander var ihop med på riktigt.

”What Maisie knew” (2012).

Alexander är bartender som gifter sig med nyskild rockstjärna, Julianne Moore. Han övertygar både som det och mjukisplastpappa till hennes dotter.

”True blood” (2008-2014).

Alexander spelar Eric Northman, hunkig vampyr i serien där människor och vampyrer lever sida vid sida i den amerikanska södern.

”The diary of a teenage girl” (2015).

Alexander spelar en slashas i 1970-talets San Francisco som från och till är ihop med både en knarkande mamma (Kristen Wiig) och hennes tonårsdotter (Bel Powley).

”Legenden om Tarzan” (2016).

Alexander är den mest minnesvärda Tarzan i modern tid. Både vältränad och bra i actionscenerna, men också en person med mänsklig utstrålning och ett socialt patos.

”The Hummingbird project” (2018).

Ett ojämnt drama om aktieaffärer med Alexander, Jesse Eisenberg och Salma Hayek. Sevärd främst för Alexanders flintskalleperuk.

”The little drummer girl” (2018).

Tv-serie efter John le Carré-romanen som tar sitt avstamp i Mellanösternkonflikten. Alexander spelar israelisk spion mot bland annat Florence Pugh.

”Long shot” (2019).

Alexander gör mycket av en liten biroll. Han spelar Kanades stilige premiärminister som har en flirt med USA:s utrikesminister, Charlize Theron.

”Big little lies” (2017-2019).

Mord, sex och kärlek i småstaden Monterey i Kalifornien. Alexander vann en Emmy för rollen som hustrumisshandlande make till Nicole Kidman.

