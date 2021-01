Skådespelaren Cicely Tyson död

Av: TT

Publicerad: 29 januari 2021 kl. 03.30

Uppdaterad: 29 januari 2021 kl. 06.59

Foto: Richard Shotwell Cicely Tyson vid Emmygalan 2019.

Den amerikanska skådespelaren Cicely Tyson, känd från tv, filmer och teaterscenen, har avlidit.

Hon vägrade att göra roller som hon ansåg förminskande för svarta, och hedrades med medalj av Barack Obama.

Bara dagar efter det att hennes memoarer "Just as I am" publicerades, avled Cicely Tyson.

Hennes "ikoniska skönhet kanske gjorde att hon uppmärksammades i unga år, men det var hennes talang som gjorde henne till den levande legend hon är", skrev Oprah Winfrey efter att ha läst boken för ett par dagar sedan.

"Var någon annan"

Tyson föddes i Harlem i New York 1924. Hon gjorde sin debut på vita duken 1957 med en mindre toll i "12 edsvurna män", och två år senare dök hon upp i Sydney Poitiers "Mot alla odds".

– Saken med att skådespela för mig och varför jag blev så uppslukad av det var för att det gjorde det möjligt för mig, som var så blyg, att uttrycka mina känslor genom en annan person. Det var inte jag – det var någon annan, förklarade hon i en intervju med Time Magazine för ett par år sedan.

1973 Oscars- och Golden Globe-nominerades hon för sin insats i Martin Ritts "Sounder".

På tv gjorde hon bland annat rollen som Binta i "Rötter" från 1977, och hon vann en Tony för insatsen i "The trip to Bountiful" på Broadway som 88-åring, den hittills äldsta att ta emot en sådan statyett.

Genom åren gjorde hon också uppmärksammade roller i "Stekta gröna tomater på Whistle Stop Café" 1991, "Diary of a mad black woman" 2005 och Niceville 2011.

Cicely Tyson fotograferad i London 1973.

Medalj av Obama

Hennes roller som komplexa svarta kvinnor banade vägen för andra, men samtidigt vägrade hon att spela roller som drogberoende, prostituerad eller hembiträde, som hon ansåg var förringande för svarta kvinnor. Det gjorde att hon under perioder under sin långa karriär gick arbetslös.

Tre Emmys samlade hon också på sig, och hedrades med frihetsmedaljen, USA:s högsta hedersbetygelse för en civilperson, av dåvarande president Barack Obama 2016.

2018 accepterade hon en Hedersoscar för sina insatser, och var några månader senare på omslaget på Time Magazine.

– Jag bara hängde mig kvar. Du måste leva tillräckligt länge, förklarade hon hedersutmärelsen, enligt tidskriften.

Hon fortsatte att göra roller in i det sista, bland annat som Ophelia Harkness i tv-serien "How to get away with murder", som ledde till fem Emmynomineringar, och Luma Lee Langston i "Cherish the day".

– Jag letar alltid efter mig själv. Det finns så många aspekter på en människa. Jag överraskar mig själv hela tiden, sade hon nyligen i en intervju med The New York Times, som publicerades för bara ett par veckor sedan.

Foto: Andrew Harnik/AP/TT Cicely Tyson hedrades med medalj av Barack Obama 2016.

Inte rädd för döden

Som brukligt hyllas Cicely Tyson på Twitter av kollegor och andra.

"Amerika har haft många fantastiska skådespelerskor, men ingen större än Cicely Tyson. Vila i kraft", skriver "Sex and the city"-skådespelaren Cynthia Nixon.

"Jag är så tacksam att jag fick se henne live", skriver Rosario Dawson, som beskriver henne som en storhet förkroppsligad.

Cicely Tyson blev 96 år gammal. Hon sade sig i New York Times-intervjun inte vara rädd för döden.

– Jag vet inte vad det är. Hur skulle jag kunna vara rädd för något som jag inte vet något om?

KOPIERA LÄNK