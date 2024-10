Dottern ger ut Lisa Marie Presleys självbiografi

Riley Keough har färdigställt ”From here to the great unknown: A memoir”

Lisa Marie Presley påbörjade sin självbiografi före sin död 2023.

Nu har hennes dotter, Riley Keough, färdigställt och givit ut memoarerna, skriver TMZ.

I ”From here to the great unknown: A memoir” berättar Presley bland annat om sorgen efter sonen Benjamin Keoughs självmord 2020. I två månader förvarade hon hans kropp i ett kylrum hemma, innan han begravdes på Graceland i Tennessee där hans morfar Elvis Presley också vilar.

Lisa Marie Presley berättar även om när hon, nio år gammal, såg sin legendariske far ligga död i badrummet på Graceland 1977.

”Det har funnits kvällar när jag som vuxen bara har blivit full och lyssnat på hans musik och gråtit. Sorgen kommer fortfarande över mig. Den är fortfarande där”, skriver hon i boken.