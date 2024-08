Isaac Hayes familj hotar Trump med stämning

Vill ha 31 miljoner kronor

TT

Publicerad 2024-08-12 22.02

share-arrow Dela unsave Spara

Isaac Hayes familj vill få presidentkandidaten Donald Trump att sluta använda Sam & Dave-låten ”Hold on, I'm comin'” under sina kampanjmöten, rapporterar The Guardian.

I ett brev till Donald Trumps kampanjteam skriver sonen Isaac Hayes III att man kommer att stämma Trump om han fortsätter använda Stax-duons hitlåt, som skrevs av Isaac Hayes och David Porter 1966.

”Donald Trump representerar det värsta möjliga när det kommer till värdighet och finess, med sin historia av rasistisk retorik och övergrepp mot kvinnor, skriver sonen.

Familjen uppger i brevet att man tidigare har bett Trump att sluta använda låten, men till ingen nytta. Med hänvisning till musikrättigheter vill nu familjen ha 3 miljoner dollar, motsvarande ungefär 31 miljoner kronor, för de tillfällen då låten har spelats under kampanjmöten mellan 2022 och 2024.

expand-left helskärm Isaac Hayes familj vill stoppa Donald Trump från att använda artistens låtar. Arkivbild.

Om inte deras krav hörsammas tänker familjen dessutom begära 150 000 dollar, motsvarande ungefär 1,57 miljoner kronor, för varje gång som låten används under ett kampanjmöte framöver.

Även låtskrivaren David Porter skriver att han aldrig har givit sitt tillstånd till Trump att spela ”Hold on, I'm coming”.

Hayes och Porter skrev den klassiska hitten tillsammans under sin tid som fasta låtskrivare för Stax Records i Memphis.