Miley Cyrus stäms för megahiten

”Omöjligt att neka”

Publicerad 08.58

Hennes ”Flowers” blev en jättehit.

Nu anklagas Miley Cyrus, 31, för att ha kopierat Bruno Mars.

Investeringsbolaget Tempo Music Investments, som hävdar att de har upphovsrätt till delar av Mars hit, har lämnat in en stämningsansökan mot Cyrus.

Bolaget vill att Cyrus slutar distribuera och framföra "Flowers" eftersom de menar att melodin, stämmorna och refrängen är alltför lika Mars original.

Miley Cyrus låt ”Flowers” från 2023 påminner mycket om Bruno Mars ballad ”When I was your man”.

För mycket, tycker ett investeringsbolag som säger sig ha upphovsrätt till delar av Mars hit.

Tempo Music Investments lämnade under måndagen in en stämningsansökan där de anklagar Miley Cyrus för att ha kopierat ”When I was your man” som släpptes av Bruno Mars 2013, skriver TMZ.

Vill stoppa Cyrus

Bolaget menar att melodin, stämmorna och refrängen i ”Flowers” är alldeles för lik ”When I was your man” och att Cyrus och de övriga låtskrivarna måste kopierat låten avsiktligt

”Baserat på antalet likheter mellan de två inspelningarna är det omöjligt att neka till att ’Flowers’ inte skulle existera utan ’When I was your man’.”

Tempo Music Investments vill stoppa Miley Cyrus från att distribuera och framföra låten.

Bruno Mars själv är inte inblandad i stämningen.