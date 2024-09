20 år gammal och fortfarande fabulös

Det var aldrig svaren utan frågorna som var poängen med ”Lost”

I september 2004 kraschade Oceanic Flight 815 på en mystisk ö i Stilla havet, och in i våra hem.

Det var en smäll som skrev tv-historia, och fortfarande ger eko i dagens serier.

Vill du känna dig gammal?

Den 22 september är det 20 år sedan ”Lost” hade premiär och tog tv-världen med storm.

Serien om en grupp överlevare som hamnar på en mystisk ö i södra Stilla havet efter en flygkrasch på väg från Sydney till Los Angeles blandade äventyr, överlevnad, spänning och karaktärsdrama med övernaturliga inslag, sci-fi och filosofiska, teologiska och vetenskapliga influenser. Och samtidigt som det övergripande mysteriet handlade om ön och allt det underliga som hände på den, var alla karaktärer i den stora ensemblen gåtor i sig, som vecklades ut i seriens karaktäristiska tillbakablickar och framåtblickar – och till slut även i ”åt sidan-blickar”.

"Lost".

pullquote Hakor tappades redan i premiären och sedan blev det bara vildare

Vi hade aldrig sett något liknande. Hakor tappades redan i premiären och sedan blev det bara vildare. Och ”Lost” blev omedelbar och oumbärlig lägerelds-tv, precis i skarven mellan det gamla och det nya.

Det var en av de sista riktigt stora serierna från de klassiska amerikanska tv-nätverken – men det var också en av de första serier vars mysterium, teman och allt mer invecklade handling kunde diskuteras och dissekeras i nyvakna sociala medier. Vilket blev ytterligare ved på brasan.

Under åren som följde ploppade hoppfulla copycats upp på löpande band, och 20 år senare står sig ”Lost” fortfarande som en av tidernas bästa och mest inflytelserika serier. (Även om ”Lost” i sin tur, naturligtvis, har en skuld att betala till modermysteriet ”Twin Peaks”.)

Stranden i Mokuleia, Hawaii, där "Lost" spelades in.

Och allt började på Hawaii, där serien sedan också spelades in.

ABC:s Lloyd Braun var på semester där när han kom på idén att göra en tv-serie som korsade Tom Hanks-filmen ”Cast away” med dokusåpan ”Survivor”. Alltså den amerikanska varianten av ”Expedition: Robinson”.

pullquote Jag kände mig som den enda judiske killen på en Ku Klux Klan-träff

Hans idé möttes av en tystnad från de andra cheferna som han själv har beskrivit med orden ”Jag kände mig som den enda judiske killen på en Ku Klux Klan-träff”. Men dramatoppen Thom Sherman, som såg potential, bad honom att gå vidare med idén, och manusförfattaren Jeffrey Lieber kopplades in för att skriva en pilot.

Hans ”Nowhere” var ett realistiskt drama influerat av både ”Cast away” och ”Flugornas herre”, men Braun var inte nöjd och skickade vidare projektet till JJ Abrams, som redan hade utvecklat ”Alias” för ABC.

Titeln ändrades tillbaka till Brauns initiala ”Lost” och Abrams hoppade ombord på två villkor:

Han ville tillföra en övernaturlig vinkel, och han ville ha en manuspartner.

expand-left helskärm Damon Lindelof.

Då kom Damon Lindelof in i bilden, och även om Lieber fick stå kvar som en av seriens skapare var det sedan Abrams och Lindelof som gjorde upp den övergripande planen.

Och den tredje nyckelpersonen blev Carlton Cuse, som kallades in på ett tidigt stadium för att vara exekutiv producent och showrunner tillsammans med Lindelof.

Resten är tv-historia.

Matthew Fox som Jack, Evangeline Lilly som Kate, Josh Holloway som Sawyer och Dominic Monaghan som Charlie.

pullquote Rökmonster, tropiska isbjörnar, elektromagnetisk energi, 2000 år gamla män

”Lost” tog oss, i 121 avsnitt uppdelade på sex säsonger, med på en labyrintisk, spännande och bisarr åktur band rökmonster, tropiska isbjörnar, elektromagnetisk energi, 2000 år gamla män, tidsresor, en återkommande radda nummer (4, 8, 15, 16, 23, 42), gåtfulla viskningar, ”de andra”, och en besynnerlig lucka. Men den tog oss också med på mer känslomässiga äventyr, bland personliga historier och mänskliga relationer. Och den tog sig an stora existentiella frågor som botgöring och försoning, ont och gott, förnuft gentemot tro och öde gentemot fri vilja.

Vad betydde allt egentligen? Och fick Lindelof och Cuse ihop det på slutet?

Nå, det beror på vem du frågar.

Daniel Dae Kim, Evangeline Lilly, Bryan Burk och Josh Holloway. 1 / 4 Foto: Lucy Pemoni / AP

2010 gick ”Lost” i mål med tvådelade ”The end”, som blev en av de mer polariserande och omdiskuterade tv-finalerna någonsin. Och finns det ett tips jag skulle vilja ge den som fortfarande har den här upptäckten framför sig är det att inte snöa in på alla detaljer, och inte förvänta sig ett komplett facit.

För den som gör det riskerar att inte se skogen för alla träd.

Evangeline Lilly som Kate.

Ibland är frågorna viktigare än svaren och resan viktigare än målet. Och i fallet ”Lost” är det inte de två sista avsnitten som är poängen, utan de 119 som föregick dem.

Det är en serie att gå vilse i för att till slut kanske, eller kanske inte, hitta fram, och den är svindlande.



”Lost” finns att se på Disney+ och Netflix.

Matthew Fox i pilotavsnittet till "Lost"

FEM AV DE BÄSTA AVSNITTEN



check Pilot part 1 & 2

Säsong 1, del 1 och 2

Ett brokigt gäng överlevare på en öde ö, bland annat en stilig doktor, en heroinist och en efterlyst brottsling. Ett rökmonster, en attackerande isbjörn och ett nödrop från en fransk kvinna – som har gått i loop i 16 år. Var i hela friden är vi? En briljant introduktion och ett av de bästa pilotavsnitt som någonsin gjorts.

Terry O'Quinn i "Walkabout"



check Walkabout

Säsong 1, del 4

Om piloten var det som fick oss att snabbt dras in i ”Lost”, var ”Walkabout” avsnittet som fick oss att stanna kvar. Så Locke (Terry O’Quinn) var alltså rullstolsburen i sitt gamla liv, men på ön kunde han resa sig upp och gå? Kanontwist.

Den omtalade luckan



check Man of science, man of faith

Säsong 2, del 1

Här fick vi äntligen reda på en del kring vad, och vem, som befann sig i den omtalade luckan. Och en av seriens mest älskade karaktärer, skotten Desmond (Henry Ian Cusick), gjorde entré.

Dominic Monaghan



check Through the looking glass

Säsong 3, del 22 och 23

En otrolig säsongsfinal, med två av seriens mest citerade ögonblick. Först, Charlies (Dominic Monaghans) död och hans ”Not Penny’s boat”. Sedan Jacks (Matthew Fox) ”We have to go back” och insikten om att ”flashforwards” hade införts. Vilket magiskt mindfuck.

expand-left helskärm



check The constant

Säsong 4, del 5

När Desmonds medvetande börjar hoppa i tiden söker han upp sitt livs förlorade kärlek Penny (Sonya Walger) i år 1996 för att be henne att aldrig byta sitt telefonnummer, eftersom han kommer att ringa på julafton 2004. Det var ”Losts” vackraste historia om kärleken.

Zuleikha Robinson, Nestor Carbonell, Ken Leung, Naveen Andrews, Evangeline Lilly, Josh Holloway, Terry O'Quinn, Matthew Fox, Daniel Dae Kim, Yunjin Kim, Emilie de Ravin, Michael Emerson, Jorge Garcia, Jeff Fahey i "Lost" säsong 6.

FEM SAKER DU KANSKE INTE VISSTE OM ”LOST”



check Ingen av skådespelarna var med i alla avsnitt, men den som syntes mest var Matthew Fox som medverkade i 113 episoder som Jack Shephard. Därefter kom Evangeline Lilly som Kate Austen (108), Jorge Garcia som Hugo ”Hurley” Reyes (107), Josh Holloway som James ”Sawyer” Ford (104) och Terry O’Quinn som John Locke (101).



check Pilotavsnittet var, med en budget på mellan 10 och 14 miljoner dollar, det dyraste som någonsin hade gjorts på sin tid.



check För att kunna få serien gjord friserade Abrams och Lindelof sanningen lite för ABC. I ett dokument som senare läckte ut på internet lovade de bland annat att ”Lost” inte skulle ha något övergripande mysterium, utan ge logiska svar på allt och ha fristående avsnitt.



check En av de märkligare debatter som uppstod var huruvida Nestor Carbonell, som spelade Richard Alpert, använde eyeliner eller inte. Svaret var nej, men spekulationerna plockades upp i ett avsnitt där Sawyer förolämpande kallar Richard för ”din vän med eyeliner”.



check 2005 blev ”Lost” den första sci-fi-serie någonsin att vinna en Emmy för bästa dramaserie. Av skådespelarna Emmybelönades bara Terry O’Quinn och Michael Emerson, som spelade Benjamin Linus.

"Yellowjackets".

SE ÄVEN DET HÄR



check Person of interest (2011-2016)

Skådespelaren Michael Emerson och producenten JJ Abrams återförenades för den här sci-fi-kriminalaren av Jonathan Nolan, om en mystisk miljardär som har utvecklat ett datasystem som kan förutse brott. Finns på Max.



check The leftovers (2014-2017)

Efter ”Lost” gick Damon Lindelof vidare till det här smalare men hyllade övernaturliga dramat baserat på Tom Perrottas bok, om världen efter att två procent av befolkningen plötsligt gick upp i rök. Finns på Max.



check Dark (2017-2020)

En tung och komplex tysk tidsresa av Baran bo Odar och Jantje Friese, om försvunna barn, mörka familjehistorier och mysterier som spänner över generationer. Finns på Netflix.



check Westworld (2016–2022)

Här jobbade Jonathan Nolan med Lisa Joy, efter Michael Crichtons dystopiska sci-fi-västern om en interaktiv nöjespark där människoliknande robotar står till gästernas förfogande. Finns på SF Anytime och Blockbuster.



check Yellowjackets (2021-)

”Lost” möter ”Alive” och ”Flugornas herre” i Ashley Lyles och Bart Nickersons thrillerdrama. Om vad en grupp tonårstjejer gjorde ute i vildmarken efter en flygkrasch 1996 – och om hur det förflutna kommer ikapp dem i nutid. Finns på Skyshowtime.