Efter gripandet: Nikki Garcia skiljer sig från tv-profilen

Bryter upp från Artem Chigvintsev

Publicerad 22.24

Maken greps misstänkt för våld i hemmet.

Nu skiljer sig Nikki Garcia.

Realitystjärnan Nikki Garcia, 42, lämnade in en ansökan om skilsmässa från ”Dancing with the stars”-dansaren Artem Chigvintsev, 40, i Napa, Kalifornien i onsdags, skriver TMZ.

En representant för Garcia bekräftar uppbrottet för E News.

– Nikki Garcia har ansökt om skilsmässa. Hon fortsätter att be om att hon och hennes familj får vara i fred, säger personen.

Greps och släpptes

Nyheten kommer två veckor efter att Chigvintsev gripits av polis misstänkt för våld i hemmet och för att ha orsakat grov kroppsskada på sin fru. Han släpptes senare mot en borgenssumma på cirka 250 000 kronor.

Nikki Garcia och Artem Chigvintsev gifte sig 2022 och har den fyraårige sonen Matteo tillsammans. Realitystjärnan ber om ensam vårdnad om sonen.

Träffades i tv-program

Nikki Garcia är tv-profil och wrestlare och har synts i realityserierna ”Total divas” och ”Total Bellas”. Artem Chigvintsev har varit med i tolv säsonger av långköraren ”Dancing with the stars”. Paret träffades när Garcia tävlade i programmet.