Utklädd Chris Martin överraskade i Las Vegas

Iklädd säckig kostym, peruk och nördiga glasögon

TT

Uppdaterad 19.30 | Publicerad 18.55

Besökarna på karaokebaren Dinos Lounge i Las Vegas fick en rejäl överraskning i helgen.

Det eftersom ingen mindre än Coldplay-sångaren Chris Martin gick upp på scen.

I en video på Youtube ses en man iklädd säckig kostym, peruk och nördiga glasögon trampa nervöst omkring på scenen med en ensam röd ballong i ett snöre.

Flera i den stimmiga publiken reagerade dock på att mannen som framförde balladen “All my love” gjorde det ovanligt bra och gav honom en och annan applåd när han satte tonerna.

expand-left helskärm En förklädd Chris Martin spelade in en ny Coldplay-video på en karaokebar i Las Vegas.

Mannen i den bisarra utstyrseln visade sig vara Coldplay-sångaren Chris Martin, skriver Billboard. Martin passade under en paus från världsturnén ”Music of the Spheres” på att göra en avstickare till ”Sin City” och filmade där videon till gruppens tionde studioalbum, ”Moon music”, som släpps den 4 oktober.

expand-left helskärm Chris Martin.

Även karaokebaren postade ett klipp från överraskningsframträdandet – som slutar med att Martin sliter av sig peruken till publikens jubel – och skriver på Instagram : ”Tack igen för att du är en så cool snubbe. Lycka till med det nya albumet och hoppas att vi ses i framtiden.”