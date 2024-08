Queens of the Stone Age ställer in turné

”Sångaren behöver vård året ut”

TT

Publicerad 10.36

Queens of the Stone Age ställer in återstoden av sin Europaturné för att frontmannen Josh Homme ska kunna fokusera på sin hälsa.

Det var i juli som det amerikanska rockbandet fick pausa turnén sedan Hommes var tvungen att genomgå en akut operation hemma i USA. En rad spelningar ställdes in, bland annat på Way Out West i Göteborg där de var ett av dragplåstren.

expand-left helskärm Bandets frontman Josh Homme på Roskildefestivalen i fjol. Arkivbild.

Nu meddelar bandet på X att Homme behöver läkarvård året ut, och att samtliga spelningar är inställda.