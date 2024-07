Nu är Bruce Springsteen dollarmiljardär

Förmögenhet på 7,9 miljarder kronor

TT-AFP

Uppdaterad 13.27 | Publicerad 03.05

Bruce Springsteen kan luta sig tillbaka, om han så önskar.

Enligt tidningen Forbes har stjärnans senaste världsturné gjort rockikonen till dollarmiljardär.

Hans förmögenhet tros ligga runt 1,1 miljarder dollar, motsvarande närmare över 11,7 miljarder kronor.

Med superhits som ”The River” och ”Dancing in the dark” har Bruce Springesteens, 74, förmögenhet stadigt växt under åren och när han sålde rättigheterna till sin musik till skivbolaget Sony Music år 2021 klirrade det uppskattningsvis in en halv miljard dollar.

Genom karriären har han sålt över 140 miljoner album, vilket gör honom till en av de bäst säljande artisterna genom tiderna.

expand-left helskärm Bruce Springsteens spelning på Strawberry arena i Solna ökade på rockikonens förmögenhet. Arkivbild.

Enligt branschtidningen Pollstar sålde ”The Boss” mer än 1,6 miljoner konsertbiljetter under 2023, vilket drog in 380 miljoner dollar i intäkter.

Den 74-åriga nyligen Sverigeaktuella stjärnan visar inga tecken på att sakta ner, med en pågående världsturné som löper till 2025.

På listan med dollarmiljardärer finns bland annat Rihanna, Jay-Z och Taylor Swift.