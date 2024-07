Valdemar Wahlbeck om att spela Per Gessle: ”Jag tänkte att jag skulle spela den snyggaste”

”Sommartider – filmen om Gyllene Tider” har premiär

Publicerad 10.22

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Nu visas ”Sommartider – Filmen om Gyllene Tider” på bio runt hela landet.

I huvudrollen som Per Gessle: Valdemar Wahlbeck, 21.

– Jag tänkte att jag skulle spela den snyggaste, Anders (skratt). Hade inte en tanke på att jag skulle spela Per, säger han.

Valdemar Wahlbeck berättar varför han tog chansen när filmbolaget i Gyllene Tiders hemstad Halmstad letade unga tänkbara skådespelare till filmen.

– Jag har hållit på med teater hela mitt liv och gick film på gymnasiet Jag hade ju redan sökt och kommit in på Balettakademien i Göteborg och det kändes som alla sökte, då kunde man inte annat än göra det, det var The big chance.

Efter många turer och provfilmningar fick Valdemar en roll i filmen – men inte som basisten Anders Herrlin, utan huvudrollen, som Per Gessle, Gyllene Tiders frontman.

expand-left helskärm Valdemar Wahlbeck

expand-left helskärm Valdemar Wahlbeck

Filmgymnasium och balettakademin

Hur ser din egen musikaliska bakgrund ut?

– Man lär sig spela piano på Balettakademien. På gitarr kan jag bara kompa med ackord. Men sjungit har jag alltid gjort. På Kulturskolan i Halmstad och i körer. Sedan har jag gått filmgymnasium. När pandemin kom, gjorde vi ännu mer film. Sång, teater, film, det har varit en hobby, nu kan det bli ett yrke.

– När jag fick filmrollen, var jag tvungen att pausa skolan. Så nu börjar jag i ny klass på Balettakademien. Det är tre år, sedan är jag musikalartist. Det är ju flera konstformer i en.

expand-left helskärm Xavier Kulas , Valdemar Wahlbeck, Lancelot Hedman, Ville Löfgren, Phoenix Parnevik som spelar med i filmen om Gyllene Tider.

”Gessle är en Halmstadssnubbe, väldigt skön”

Valdemar har träffat Per Gessle flera gånger inför inspelningen.

– Både i Halmstad och Stockholm. Jag förväntade mig en ”rockstar”, men han är en Halmstadssnubbe, väldigt skön. Det är en småstadskänsla. Är man därifrån, vet man vad det är. Per har bara sagt ”gör din grej” om hur jag ska tolka honom.

expand-left helskärm Per Gessle

Du sjunger ju många Gyllene Tider-låtar i filmen. Hur var det?

– Jag har alltid tyckt om Per Gessles röst, nu älskar jag den. Vi skulle kunna göra en hel intervju bara om hur man hittar Gessle-rösten. Den är svår, genuin, den enda i sitt slag. Att efterlikna den går inte. Det finns en raspighet, den är på en gång sexig, naiv och framåtdrivande. Det gäller att omfamna det, landa det i sin egen kropp och… sedan kommer något som låter som jag, då.

expand-left helskärm Peter Wahlbeck

Pappa Peter Wahlbeck: ”Aldrig sett honom som offentlig person”

Tre av fem av de unga skådespelarna i filmen har pekats ut som nepobabies. Barn till kända föräldrar. I Valdemars fall är det pappan Peter Wahlbeck, stundtals omstridd standup-komiker, skådespelare och konstnär.

– Jag har aldrig sett pappa som en offentlig person. Jag känner inte ”Peter Wahlbeck”, men jag känner min pappa. För mig är han den som har lagat mat eller som jag tagit en promenad i skogen med hunden tillsammans med.

pullquote När familjen satt vid matbordet och jag berättade att jag skulle spela Per, fick pappa en liten tår i ögat

Vad säger han om att du spelar Per Gessle?

– Han älskar Per, han är en stolthet för Halmstad. Samtidigt är ju pappa komiker så han har skämtat en del om Per. När familjen satt vid matbordet och jag berättade att jag skulle spela Per, fick pappa en liten tår i ögat.

expand-left helskärm Gyllene Tider 1981