Allt du behöver veta om ”Swiftie dads”

Pappor bygger band med sina barn genom stjärnans musik

Uppdaterad 2024-05-15 | Publicerad 2024-05-14

Är ”Swiftie”-papporna på väg att ta över?

Taylor Swifts hängivna fans har fått sina farsor att bli lika förtjusta i superstjärnan.

– Detta har verkligen fört mig och min dotter närmare varandra, säger ”Swiftie”-pappan Kevin till GQ.

Många pappor menar att det gemensamma intresset har stärkt relationen till sina barn, som ofta är unga tjejer.

"När man delar livet med en tonårsdotter så delar man också mycket musik i bilen och hemma", säger teologen och "Swiftie"-pappan Joel Halldorf till Sveriges radio.

”Swiftie”-papporna har tagit världen med storm.

På sociala medier kryllar det av klipp på pappor till Taylor Swift-fans, så kallade ”swiftie dads”. Men vad kännetecknar egentligen en sådan?

En ”swiftie dad” är pappa till ett stort Taylor Swift-fan som själv börjat älska artistens musik. En ”swiftie dad” följer med sitt barn, ofta unga tjejer, till stjärnans konserter, köper ofta merchendise och är själv en del av fan-kulturen.

Många ”swiftie dads” bär tröjor med budskap som ”Baby now we got dad blood” och ”Dads against Kanye West”. Just dessa två exempel är ordlekar om en av Taylor Swifts största hits samt ett av hennes mest omtalade bråk.

Stärker relationen mellan barn och pappa

Men en ”swiftie dad” är inte bara ett ytligt fenomen där pappor klär sig i glitter med sina döttrar och går på konsert tillsammans. Många pappor beskriver hur det gemensamma intresset med barnen har fört dem närmare varandra.

– Jag har varit en ”swiftie dad” sedan albumet ”1989” kom. Min dotter var tonåring, och som det brukar bli med tonårsdöttrar började vi komma längre ifrån varandra, säger pappan Kevin, 54, till tidningen GQ inför en Taylor Swift-spelning i Philadelphia, USA.

– Men när albumet kom ut hittade vi något gemensamt som kunde föra oss samman, sedan dess har allt varit toppen.

”Swiftie dads” i Sverige

Även i Sverige har fenomenet ”Swiftie dad” fått ett uppsving.

Teologen och skribenten Joel Halldorf, 43, är en av alla pappor som börjat identifiera sig som en Swift-pappa.

– När man delar livet med en tonårsdotter så delar man också mycket musik i bilen och hemma. Man är van vid att höra Dolly Style och Samir och Viktor i högtalarna. Men sedan en dag så kommer det något helt annat som man faktiskt tycker är bra och kan uppskatta och det var Taylor Swift, säger han i Studio ett på Sveriges radio.

– Jag lyssnade faktiskt redan innan min dotter gjorde det, men det har helt klart blivit mer efter att hon också blev ett fan. Jag började förstå vilken fantastisk popartist hon var genom singlarna från ”Red” och albumet ”1989”, säger dj:n och Swiftie-pappan Patrik Elofsson, 50, till Dagens Nyheter.

Taylor Swift kommer till Sverige med sin världsturné ”The eras tour”. Hon spelar på Friends arena den 17, 18 och 19 maj.