Ilskan efter influencernas midsommarfirande: ”Kunde inte bete sig”

Lovisa ”Lojsan” Wallin och Buster Reuterswärd om urspårade festen

Publicerad 2024-06-27

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

De brukar hålla i extravaganta midsommarfiranden.

Men nu funderar influencern Lovisa ”Lojsan” Wallin och pojkvännen Buster Reuterswärd på att lägga ner – efter årets urspårade firande.

– Det var ett gäng spädbarn med blöja som var ute och drack, säger Lojsan Wallin i podden ”Lojsan & Buster”.

Influencern Lovisa ”Lojsan” Wallin, 30, och sambon Buster Reuterswärd, 33, firade, precis som tidigare år, midsommar med sina barn och ett 20-tal vänner på Reuterswärds föräldrars sommarställe på Storön i Stockholms skärgård.

Influencerna Lovisa Worge, Moa Mattsson, Gertude Tornwall, Hanna Schönberg och artisten Eric Saade var några av alla gäster.

Men nu berättar värdparet i den gemensamma podden ”Lojsan & Buster” att årets midsommarfirande inte blev som de tänkt sig.

Bland annat blev midsommarlunchen försenad på grund av alla bilder som skulle tas till sociala medier, då alla tjejer förutom en i sällskapet var influencers.

– Ni kunde fan ha bytt om och tagit de här bilderna dagen innan. Alltså, det var ju ert fel att midsommarlunchen blev så jävla sen. För folk blev ju på dåligt humör, det sänkte ju stämningen att ni skulle hålla på med det där, säger Buster Reuterswärd i podden.

Lojsan Wallin säger då att hon också kom med förslaget att fota dagen innan nästa midsommar.

– Men jag är inte helt säker på att det blir något nästa år, svarar Buster Reuterswärd då.

expand-left helskärm Lovisa ”Lojsan” Wallin

Fylla och bråk: ”Som ett gäng spädbarn”

På midsommardagen blev det dessutom flera bråk och folk blev väldigt fulla.

– Det var som ett gäng spädbarn med blöja som var ute och drack, säger Lojsan Wallin och Buster Reuterswärd instämmer:

– Jag tycker att det var sjukt, det var inte okej.

Han beskriver hur de alla skulle till en restaurang som hade ordnat fint, men att folk gick ”bärsärk, de håller på och river stället, det fanns ingen vett överhuvudtaget”:

– Folk går in med spritflaskor in på resturangen och går in till köket och börjar äta grejer, han som har restaurang tog tag i mig och sa ”vad är det för jävla grisfolk du har tagit med?”

”Folk var sämre gäster”

Han säger också att gästerna betedde sig sämre än tidigare midsomrar och att det påverkade hans humör hela helgen.

– Jag tycker att folk var sämre gäster, och respekten för vårt ställe sjönk. Jag har trots allt lagt helt ny trall, jag har slitit som djur med den här trallen. Och då springer folk med kol till den här vattenpipan och tappar den, rycker på axlarna, så att nu har vi brännmärken i trallen. Alltså det har aldrig hänt tidigare. Och det brydde sig inte folk om.

Lojsan Wallin sammanfattar det hela med orden:

– Folk kunde inte bete sig i år, det är väl det enda vi har att säga.

Trots det beskriver de också i podden att de hade en ”trevlig” midsommarhelg.

Till Aftonbladet skriver Lojsan Wallin att det blev en fin midsommarhelg.

”Vi hade en supertrevlig midsommar”, skriver hon i ett sms.