Van Halen: ”Tror det kostade honom livet”

”Jump” på plattan ”1984” nådde förstaplatsen på USA-listan.

”Why can’t this be love” på ”5150” nådde en tredjeplats på den amerikanska topplistan.

”When it’s love” på ”OU812” slutade femma på topplistan.

”(Oh) pretty woman” på plattan ”Diver down”. Nådde som bäst en tolfteplats.

”Finish what ya started” på ”OU812”. Nådde plats 13 på listan.

”Panama” pa ”1984” noterade också plats 13.

”I’ll wait” på ”1984”. Bästa toppliste-placering: 13.

”Dance the night away” på ”Van Halen II” som kom 1979, vände på plats 15.

”Love walks in” på ”5150”. Toppade med plats 22.

”Dreams” (”5150”). Nådde som bäst också plats 22.