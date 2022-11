The Clash-grundaren Keith Levene död – blev 65 år

”En av de mest inflytelserika gitarristerna genom tiderna”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Keith Levene 2010.

Gitarristen Keith Levene, en av grundarna av The Clash, har dött i sviterna av levercancer.

Han blev 65 år gammal.

Keith Levene dog på fredagen i sitt hem i Norfolk i Storbritannien, meddelar författaren och vännen Adam Hammond. Han blev 65 år gammal.

”Det finns inget tvivel om att Keith var en av de mest innovativa, vågade och inflytelserika gitarristerna genom tiderna”, skriver han på Twitter.

”Så mycket av det vi lyssnar på i dag härstammar från Keiths alster, en del av det har fått erkännande, det mesta inte”.

Under 1976 var han med och startade den legendariska rockgruppen The Clash, men han lämnade bandet innan de började spela in musik. Han var dock med och skrev låten ”What’s my name” som finns med på deras självbetitlade debutalbum.

Klassiska album

Två år senare grundade Levene i stället bandet Public Image Ltd tillsammans med den tidigare Sex Pistols-medlemmen John Lydon, mer känd som Johnny Rotten.

Deras två första album, ”Public image: First issue” och ”Metal box”, anses ofta som klassiker i postpunk-sammanhang.