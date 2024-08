Kim Kardashian och Odell Beckham Jr uppges dejta

”Funderar över nästa steg i relationen”

Publicerad 2024-02-12

Kim Kardashian och Odell Beckham Jr uppges dejta.

Men NFL-stjärnan vill hålla relationen privat.

”De försöker reda ut det”, säger en källa till Us Weekly.

En källa säger till Us Weekly att Kim Kardashian, 43, och den amerikanske fotbollsspelaren Odell Beckham Jr, 31, ”försöker lista ut nästa steg i relationen” eftersom Beckham, som spelar för Baltimore Raven, vill hålla relationen med Kardashian utanför offentligheten.

NFL-stjärnan har alltid värnat om sitt privatliv och Kardashian är van vid rampljuset, säger källan vidare.

Stjärnorna har ännu inte bekräftat romansryktena.

Matchade på Jay Z:s fest

Skims-grundaren och NFL-stjärnan kopplades först ihop i september förra året när källor berättade för Page Six att Kardashian och Beckham Jr ”hade hängt” efter hans uppbrott med flickvännen Lauren ”Lolo” Wood.

Kardashian och Beckham Jr har fångats på bild ihop vid flera tillfällen. Bland annat dök de upp på Jay Z:s fest inför Grammy-galan i West Hollywood tillsammans. Då bar stjärnorna matchande svarta outfits, rapporterar sajten.

Kardashian var tidigare tillsammans med komikern Pete Davidson, 30. Paret gjorde slut sommaren 2022.

Det är inte första gången som Kardashian kopplas ihop med en fotbollsstjärna. 2007 uppgavs hon ha en romans med New Orleans Saints-stjärnan Reggie Bush, 38. Han var även med ”Keeping up with the Kardashians” i några avsnitt. Deras relation togs slut 2010.