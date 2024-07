Flest lyssnade på Sofie Sarenbrant 2023

Publicerad 2024-01-09

Sofie Sarenbrant. Arkivbild.

”Parasiten” av deckardrottningen Sofie Sarenbrant är årets mest lyssnade bok, enligt både Storytels och Nextorys egna sammanställningar för 2023.

Även andra platsen är densamma på strömningstjänsterna: ”Atlas – historien om Pa Salt”, som är den avslutande delen på sagan om de sju systrarna av Lucinda Riley och Harry Whittaker. Boken är även den enda på Storytels topp tio-lista som inte är en deckare, medan bland andra Emma Hamberg och Colleen Hoover finns med på Nextorys topp tio.

”Skattjakten” av humorgruppen I Just Want To Be Cool blev återigen årets mest lyssnade barnbok på Spotify, framför ”Harry Potter och de vises sten” av JK Rowling. I Just Want To Be Cool knep även tredjeplatsen med ”Skurkarnas skurk: Skurkskolan.” JK Rowling tog däremot förstaplatsen på listan över årets mest lyssnade författare, följd av Mikael Ressem och Lucinda Riley.

På Nextory låg däremot ”I spelmästarens händer” av Yumi, Tomu och Maria Frensborg högst upp på barnens lista, följd av Martin Widmarks ”Biografmysteriet”.

Den röst som flest personer lyssnade på var liksom förra året Gunilla Leining, på Spotify. Även på Nextory var hon den mest populära uppläsaren.

FAKTA Årets mest lyssnade på Storytel 1. ”Parasiten”, Sofie Sarenbrant, uppläst av Katarina Ewerlöf 2. ”Atlas - historien om Pa Salt”, Lucinda Riley och Harry Whittaker, uppläst av Gunilla Leining 3. ”Eldstorm”, Dag Öhrlund, uppläst av författaren 4. ”Det slutna rummet”, Mari Jungstedt, uppläst av Katarina Ewerlöf 5. ”Födelsedagen”, Sofie Sarenbrant och Carina Bergfeldt, uppläst av Gunilla Leining 6. ”Som vi lekte”, Ninni Schulman, uppläst av Mirja Turestedt 7. ”Vilseledaren”, Viveca Sten, uppläst av Gunilla Leining 8. ”Kodnamn Hades”, Mikael Ressem, uppläst av Jonas Malmsjö 9. ”Blodmåne”, Jo Nesbø, uppläst av Jonas Malmsjö 10. ”Skulden man bär”, Hans Rosenfeldt och Michael Hjorth, uppläst av Niklas Falk Läs mer

FAKTA Årets mest lyssnade på Nextory 1. ”Parasiten”, Sofie Sarenbrant. 2. ”Atlas: historien om Pa Salt”, Lucinda Riley och Harry Whittaker 3. ”Det slutna rummet”, Mari Jungstedt 4. ”Mirage”, Henrik Fexeus och Camilla Läckberg 5. ”Födelsedagen”, Carina Bergfeldt och Sofie Sarenbrant 6. ”Au revoir Agneta”, Emma Hamberg 7. ”Som vi lekte”, Ninni Schulman 8. ”Det slutar med oss”, Colleen Hoover 9. ”Slutet var bara början”, Anders Nilsson 10. ”Innan snön faller”, Helena Kubicek Boye Läs mer