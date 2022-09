Timbuktus uppmaning: ”Var extra vaksamma”

Riktar sig till ”svarta och bruna personer” efter valet

helskärm Jason Diakité.

Jason ”Timbuktu” Diakité har reagerat starkt på valresultatet.

I ett inlägg på Instagram uppmanade han svarta och bruna personer i Sverige att ”vara extra vaksamma”.

Senare publicerade artisten en ”mindre dramatisk version för den arga mobben”.

Sverigedemokraterna hade ett framgångsrikt val och gick framåt drygt tre procentenheter, till 20,6 procent, jämfört med valet 2018.

I nuläget ser det ut som att de, tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna, får en majoritet av mandaten i riksdagen, vilket öppnar för en ny regering.

Flera kända personer har reagerat på resultatet. I går kväll skrev artisten Jason ”Timbuktu” Diakité ett inlägg på Instagram riktat ”till alla svarta och bruna personer i Sverige”.

”Var extra vaksamma nu. Det här valresultatet kommer otvivelaktigt uppmuntra ännu fler extrema krafter som har existerat i det här landet i nästan 100 år. Våld kommer säkerligen inträffa. Var försiktiga, men var inte rädda. Oavsett hur mycket vind de har i sina segel nu. Tid, godhet och demografi är på vår sida”, skrev han.

helskärm Alexander Karim.

Fått kritik

I kommentarsfältet har han fått stöd av bland andra Alexander Karim, Madi Banja och Jill Johnson.

Men inlägget har även fått kritik.

”Varför sprider rapparen Timbuktu högerextrema myter om ett pågående folkutbyte? ’To all black and brown people in Sweden […] time and demographics are on our side’”, skriver högerdebattören Ivar Arpi på Twitter.

Han får medhåll av riksdagsledamoten Hanif Bali (M).

”Den prisbelönta artisten och BMW-reklamaren Timbuktu påstår att ’tid och demografi’ är på ’svarta och bruna’ människors sida. Vore spännande att höra honom utveckla hur tiden och demografin inte är på vita människors sida.”, skriver han på Twitter.

helskärm Madi Banja.

Nytt inlägg

På tisdagseftermiddagen publicerade sedan Timbuktu ett nytt inlägg. Den här gången ”en mindre dramatisk version för den arga mobben”.

”Kära människor i Sverige. Var inte rädda, men var försiktiga. Vem vet vad som väntar i dessa polemiska och polariserade tider vi lever i. Jag tror starkt på en sak och det är att rasism kommer att avta över tid. Sverige i dag består av alla typer av färger och religioner och det kommer inte att förändras”, skriver han.

