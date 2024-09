Tusentals tog farväl av Shane MacGowan i Dublin

Publicerad 2023-12-08

Begravningståget färdades genom Dublin på väg till Tipperary.

Tusentals Dublinbor samlades utmed gatorna för att ta farväl av Shane MacGowan när Pogues-sångaren lämnade staden för sista gången.

De sörjande fansen applåderade när det hästdragna ekipaget med MacGowans kista, draperad i Irlands flagga, rullade förbi. Många av dem sjöng Pogues-låten ”Dirty old town” – och en marschorkester spelade jullåten ”Fairytale of New York”, Pogues kanske mest kända låt.

Shane MacGowan kista på väg till begravningen i Nenagh i grevskapet Tipperary.

En av dem som samlats för att titta på begravningsföljet var 60-årige Aidan Grimes.

– Jag kommer ihåg första gången som jag såg The Pogues på Hammersmith Odeon 1985. Det är inpräntat i min hjärna för alltid, galenskapen och kaoset, vildsintheten i hans sång och i musiken. Genom åren utvecklades han till en stor poet och saknaden är väldigt stor, säger han till AP.

Shane MacGowan dog den 30 november efter en längre tids sjukdom – och ett helt liv med fest, missbruk och psykisk ohälsa.

Shane MacGowans änka Victoria Mary Clarke, till höger, färdades i bil bakom kistan.

Begravningen äger rum i Nenagh i grevskapet Tipperary, cirka 16 mil sydväst om Dublin. Det var där som MacGowan, som föddes av irländska emigranter i England, tillbringade delar av sin barndom hos sin irländska släkt.

Statusen som irländsk nationalikon har inte varit något självklart. Snarare präglades MacGowans identitet av en känsla av utanförskap i båda hemländerna.

Bland begravningsgästerna väntas Irlands president Michael D Higgins, liksom flera kända musiker.