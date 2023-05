”Selling sunset”-profilen Chrishell Stause har gift sig med artisten G Flip

Blev kära efter inspelning av musikvideo

Publicerad: Alldeles nyss

När de träffades var båda i förhållanden med andra.

Men nu har Chrishell Stause och G Flip gift sig.

– De fann kärleken till varandra på en oväntad plats, säger en källa till People

I mars firade de ett år som par.

Men nu har ”Selling sunset”-stjärnan Chrishell Stause, 41, och den australienska artisten G Flip, 28, gift sig, skriver People.

– De fann kärleken till varandra på en oväntad plats, men inget har någonsin känts mer äkta än dem, säger en källa till sajten.

helskärm Chrishell Stause.

Var i förhållanden

När de träffades dejtade Chrishell Jason Oppenheim, som också är känd från ”Selling sunset”.

Och i ett avsnitt av podcasten ”People every day” berättade G Flip att även hen var i ett förhållande när de först träffades.

– Vi var båda med våra ex-partners då... Och sen, uppenbart gjorde vi slut med dem, och vi började bara prata och så. Vi hade bara en hel del likheter, även om folk tycker att vi är från olika hörn av världen”, sa hen då.

Bekräftade relationen på Netflix

Chrishell Stause bekräftade relationen i ett reunion-avsnitt av ”Selling sunset” i maj 2022, fem månader efter att hon och Jason gjort slut.

”Jag har nyligen börjat tillbringa mycket tid med en person som betyder väldigt mycket för mig”, sa hon då och syftade på G Flip.

Hon berättade även att G Flip är icke binär och använder pronomen de/dem, och att hen är en otroligt duktig musiker.

helskärm G Flip och Chrishell Stause i ”Get me outta here”.

Kysstes i musikvideo

I avsnittet avslöjade Chrishell att kärleksresan tog fart på riktigt när hon skulle vara med i G Flips musikvideo för låten ”Get me outta here”.

I videon syns de kyssas passionerat, flera gånger.

– Det var en otrolig inspelning med ett fantastiskt team, inklusive Chrishell som var en stjärna. Jag är så stolt över att 80 procent av inspelningsgänget för videon är queer, sa G Flip efter inspelningen.