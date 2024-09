Benjamin Ingrosso till Way Out West

TT

Uppdaterad 2023-12-25 | Publicerad 2023-12-24

share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Benjamin Ingrosso uppträder på "Idol"-finalen 2021. Arkivbild.

Benjamin Ingrosso spelar på Way Out West 2024. Artisten åker ut på turné under sommaren och ett av stoppen blir festivalen i Slottsskogen som äger rum 8–10 augusti.

Det blir första gången Ingrosso spelar på Way Out West. Han albumdebuterade med ”Identification” 2018, samma år som han vann Melodifestivalen med ”Dance you off”. Förra året vann han en Grammis i kategorin årets artist samt utsågs till årets tv-personlighet på tv-galan Kristallen för sitt program ”Benjamins”.

Sedan tidigare är bland andra PJ Harvey, Queens of the Stone Age, Pulp och Fred Again klara för Way Out West.