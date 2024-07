Marcus Samuelsson sticker ut i ”Stjärnorna på slottet”

Jan-Olov Andersson: Så var första avsnittet av SVT-succén

Adopterad till Sverige från Etiopien. Framgångsrik kock och krogägare i New York.

Ungefär det känner väl de flesta svenskar till om Marcus Samuelsson.

Men efter säsongsstarten av SVT:s ”Stjärnorna på slottet” kan man inte låta bli att tänka: Herregud, vilken resa han har gjort!

Dags för 18:e säsongen där fem kändisar äter, leker något mer eller mindre tramsigt och pratar ut om sina liv. Gärna så att en och annan tår fälls.

I förväg, har inte årets startfält direkt känts som det hetaste som programmet har haft. Fast det kanske man inte ska skriva. Senast jag gjorde det, mötte jag en av deltagarna på en tillställning, han drog mitt huvud bakåt genom ett stenhårt grepp i min kalufs, böjde sig över mitt ansikte och frågade om han skulle döda eller kyssa mig och… ja, man kanske ska vara mer försiktig.

Å andra sidan känns varken Sanna Nielsen, Mark Levengood, Marcus Samuelsson, Caroline af Ugglas eller Pernilla Wiberg lika aggressiva som… strunt samma vem det var.

Bäckaskogs slott i Skåne för tredje året i rad. Men ny producent, efter många år har Tina Graffman ersatts av Anna Jillhed. Och ny kock, Frida Ronge. Dock ingen större skillnad på programmet. Jo, lekmomentet – här afrofusion-dance med engagerade dansinstruktören Felicia någonting – tog mindre plats än vanligt. Och Frida Ronge tog inte heller lika stor plats som den mer tv-vane Tareq Taylor har gjort genom åren.

Men Marcus Samuelsson… vilken resa han har gjort!

Förutom det man redan visste om honom – adopterad till Sverige, stjärnkock i New York – har jag mest sett honom som en charmig men smått övertänd deltagare i färgglada kläder i ”På spåret”, när han tävlade ihop med Jason ”Timbuktu” Diakité under två säsonger.

Klädseln stod även ut, på ett bra sätt, i ”Stjärnorna på slottet”.

Där Mark Levengood kom åkande i vad som såg ut som en svindyr cabriolet. Och Caroline af Ugglas på skateboard. Var det hans egen bil? Hade hon åkt så ända från Stockholm? Saker man vill veta…

Nåväl, Marcus Samuelssons livs resa går verkligen inte av för hackor.

expand-left helskärm Caroline Af Ugglas kom åkandes på en skateboard.

Några tårar då och då

Född i en hydda i en by i Etiopien. När landet drabbades av svält och sjukdomar, bar mamman honom och den något år äldre systern dem längs vägen till huvudstaden Addis Abeba och ett sjukhus. Mamman dog. En sjuksyster tog med sig barnen hem och såg till att de genom adoption hamnade i Sverige.

Syskonen hade tur att hamna i en riktigt kärleksfull familj, som genom åren hela tiden stöttat sina barn. Marcus fick uppleva hur barnens nyfikenhet på svart hud och svart hår, övergick i de vuxnas rasism. Han har fått känna på hur det ofta varit att få kämpa lite extra, i motvind, just på grund av hudfärgen.

Mormodern födde intresset för matlagning. En militärliknande drillning på ett hotell i Schweiz blev en anhalt. New York-krogen Akvavit en annan. Och så vidare, via utmärkelser som New Yorks bästa kock och vinst i en kocktävling i amerikansk tv, innan han kunde öppna sin egen krog Red Rooster i Harlem i New York. Där han fått besök av Madonna och andra kändisar och har fått laga mat till dåvarande president Barack Obama.

Det här var en snabbspolning genom Marcus liv och karriär. De som har missat bör se avsnittet på SVT Play, för Marcus berättar med väldigt stor inlevelse – och några tårar då och då – om sitt händelserika liv.

Han säger att han har haft stor tur här i livet. Men det är utan tvekan också så som Pernilla Wiberg säger, när hon applicerar Ingemar Stenmarks bevingade ord på Marcus:

– Ju mer jag tränar, ju mer tur har jag.

Och apropå Stenmark:

I några klipp är Mark Levengood väldigt mycket lika som bär med Stenmark…

expand-left helskärm Marcus Samuelsson.