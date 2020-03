Hampus Nessvold om förebilderna och relationen till Mia Skäringer

”Jag är så tacksam och lycklig”

avRasmus Karlsson

Publicerad: 18 mars 2020 kl. 11.34

Han har aldrig haft en manlig förebild.

Skådespelaren och artisten Hampus Nessvolds största förebild har alltid varit en viss skådespelerska.

– När jag växte upp kollade jag bara på typ Suzanne Reuter och alla schlagerdivor, säger han.

I dag släpps hans bok ”Säg att du älskar mig”. Hampus Nessvold, 23, är mitt i livet när Aftonbladet möter honom i en hotellobby. Vi hälsar utan att ta i hand då coronaviruset härjar.

Just nu är han ute på turné med scenföreställningen ”Ta det som en man” som han först släppte som bok 2017. Hampus har aldrig haft någon manlig förebild och diskuterar gärna mansrollen. Men inför boksläppet är han rädd.

– Det är läskigt när man själv är produkten. Det är mina känslor, tankar och innersta mörker som jag har kokat ner till en bok. Man är så sårbar i det, säger han.

Foto: MAGNUS SANDBERG Hampus Nessvold är aktuell med boken ”Säg att du älskar mig”.

Men det finns personer han ser upp till.

– En bra förebild är någon som är öppen och mottaglig för sig själv och för andra. Som inte har stängt av sina känslor. Jag har ju inte haft några manliga förebilder, det har inte funnits. Jag tycker att det kommer mer och mer nu. När jag växte upp kollade jag bara på typ Suzanne Reuter och alla schlagerdivor, säger han.

Han berättar även vilka typer av personer han inte ser upp till.

– En dålig manlig förebild är någon som lever upp till stereotyperna på ett destruktivt sätt. Någon som har en ”supa, knulla och slåss-aura” och romantiserar det.

”Det allra smutsigaste och allra de stunderna där man mått som sämst”

Hampus Nessvold säger att boken handlar om någon slags erövring av sig själv och att få uttrycka sig på alla sätt. Och allt började på Instagram med raka och ärliga texter i en annars tillrättalagd värld.

– Det var många som kände igen sig i min ängslighet och gillade mina texter. Där ifrån kom egentligen tanken. Boken är egentligen mina anteckningar från min mobiltelefon. Den är så mörk och är verkligen det allra smutsigaste och allra de stunderna där man mått som sämst eller som ensammast, säger han.

Foto: MAGNUS SANDBERG Hampus Nessvolds tonår var tuffa.

Om relationen till Mia Skäringer: ”Tacksam”

Tonåren var jobbiga för honom, men åren han lever i nu kan vara ännu jobbigare, medger han. Ångest över uteblivna utekvällar med kompisarna, avståndet till sina föräldrar och att allt ska vara tillrättalagt är några av sakerna han nämner.

Hampus har också pratat om dessa saker i Mia Skäringers, 43, show ”No more fucks to give”. En upplevelse han sent kommer glömma.

– Det var fantastiskt att vara med där. Den resan och det hon gjort är historisk och stort som det kan bara bli i det här landet. Jag är så tacksam och lycklig att jag fick vara med där så det är inte klokt, säger han.

Hur var det att arbeta med Mia?

– Jättelätt. Vi är väldigt lika i våra sätt att arbeta och i hur vi ser på saker och ting.

Kommer ni att göra något mer ihop i framtiden?

– Nej. Inte något planerat.

