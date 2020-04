”Ain’t no sunshine”-artisten Bill Withers död – blev 81 år gammal

Foto: MARK DUNCAN/AP Bill Withers.

Bill Withers är död.

Soulstjärnan dog på grund av hjärtproblem, uppger familjen i ett uttalande.

Han blev 81 år gammal.

Artisten och låtskrivaren Bill Withers dog i måndags i Los Angeles, skriver AP.

”Vi är förkrossade över förlusten av vår älskade och hängivna make och far”, säger familjen i ett uttalande.

Några av världens bästa låtar

Vidare säger familjen att han brann för att förbättra världen med poesi och musik.

”Under denna svåra tid ber vi att hans musik erbjuder tröst och underhållning och att fans håller fast vid sina nära och kära”.

”Ain’t no sunshine”, Lovely day”, ”Lean on me” och ”Just the two of us” var några av den trefaldigt Grammybelönade artistens största hits.

Artisten var invald i både Songwriters hall of fame och Rock and roll hall of fame. Han valde att avsluta sin musikkarriär i mitten av 80-talet.

Både ”Ain’t no sunshine” och ”Lean on me” fanns med i musiktidningen Rolling Stones lista över de 500 bästa låtarna genom tiderna.

Efterlämnar fru och barn

Hans musik har samplats av många artister genom åren, och medverkat i filmer som ”American beauty”, ”Jerry Maguire” och ”Baksmällan”.

”Jag är inte en virtuos, men jag kunde skriva låtar som folk kunde relatera till. Jag tror inte att jag har gjort dåligt ifrån mig för att vara en kille från Slab Fork, West Virginia”, sa han i en intervju 2015 med samma tidning.

Han efterlämnar sin fru Marcia och barnen Todd och Kori.

Bill Withers blev 81 år gammal.

