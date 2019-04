Skådespelaren Georgia Engel död – blev 70 år

Medverkade i populära komediserier

avCornelis Rikken

NÖJE 16 april 2019 16:56

Skådespelaren Georgia Engel har dött, rapporterar New York Times.

Hon blev 70 år.

Skådespelaren Georgia Engel dog i Princeton, New Jersey, under fredagen, enligt uppgifter till New York Times.

Dödsorsaken är ännu inte fastställd, skriver tidningen.

Georgia började sin karriär på Broadway men slog igenom på riktigt som Georgette Franklin i 70-talsserien ”The Mary Tyler Moore Show”.

Hennes medverkan resulterade i två Emmy-nomineringar.

Under åren har hon synts i en rad olika sitcoms och mellan 2003 och 2005 medverkade hon i den populära komediserien ”Alla älskar Raymond”.

Henne skådespelarinsats resulterade i ytterligare tre Emmy-nomineringar.

Georgia Engel blev 70 år.



1 av 2 | Foto: DANNY FELD/AP Mary Tyler Moore, Betty White och Georgia Engel under en återträff med stjärnorna från tv-serien 2013.

