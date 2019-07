ASAP Rocky + FÖLJ

Rapparens uppmaning på scen: ”Släpp Rocky”

Travis Scott vill se ASAP Rocky frisläppt

Alex Hartelius

Rapparen Travis Scott vill se ASAP Rocky frisläppt.

Under sitt framträdande på Wireless Festival i London skickade han en passning till det svenska rättsväsendet.

– Släpp Rocky!

Travis Scott, 28, är inte nöjd med rättens beslut att häkta Rakim ”ASAP Rocky” Meyers, 30, på sannolika skäl misstänkt för misshandel.

Under lördagen uppträdde han på Wireless Festival i London, en festival som även ASAP Rocky skulle uppträtt på, och krävde att rapparen skulle släppas fri.

– Släpp Rocky! Släpp Rocky!, säger Travis Scott från scen.

Det var i fredags som ASAP Rocky fördes in i i rättegångssalen iförd handklovar, misstänkt för en misshandel som inträffade i söndags kväll förra veckan. Han hade då gripits av polis efter sin spelning på Smash-festivalen natten mellan tisdagen och onsdagen.

Händelsen filmades och i klippet ser man hur rapparen kastar ner en man på marken. Därefter utdelar hans entourage sparkar och slag mot den liggande mannen.

Häktades i fredags

ASAP Rocky har hela tiden hävdat sin oskuld. På sociala medier har han lagt upp egna klipp från händelsen som visar hur två män följer efter rapparen och hans team. Trots att han upprepade gånger ber männen att lämna dem i fred så fortsätter de att följa efter.

I klippet ses även en av männen slå sina hörlurar i huvudet på ASAP:s livvakt och kvinnan som filmar händelseförloppet säger att männen tafsat på både henne och en väninna.

När domen att ASAP Rocky skulle fortsätta sitta häktad sa hans advokat, Henrik Olsson Lilja, att rapparen inte var nöjd med beslutet.

Foto: STINA STJERNKVIST/TT Travis Scott på Lollapalooza i Stockholm förra helgen.

Missar flera spelningar

Åklagaren hade i sin tur yrkat på att ASAP Rocky skulle häktas för grov misshandel.

– Jag är av den uppfattningen att det i nuläget finns sannolika skäl för grov misshandel för att det är flera personer som ger sig på en person som ligger ner. Och att man som det verkar ska ha använt tillhyggen. Skadorna är inte ringa, sa Fredrik Karlsson.

Beslutet om häktning innebär att ASAP Rocky tvingas ställa in flera av sina kommande spelningar. Bland annat har han fått ställa in spelningar i Norge, Polen, Irland och England, och förmodligen kommer han att få ställa in samtliga planerade spelningar i juli.

