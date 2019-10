Idol + FÖLJ PRESENTERAS AV

Följ femte fredagsfinalen av ”Idol” 2019

Nöjesbladet livechattar

avAlex Hartelius

25 oktober 2019 19:49

I den femte fredagsfinalen av ”Idol” 2019 kommer artisterna tolka engelska superhits.

Nöjesbladet livechattar från programmet.

Häng med i kommentarspåret och kom med er åsikt om kvällens program.

Freddie Liljegren

"Mamma Knows Best" - Jessie J

Tusse Chiza

"What Makes You Beautiful" - One Direction

Christoffer Hamberg

"Faith" - George Michael

Laddar Live Upplevelse

Astrid Risberg

"Hide and seek" - Imogen Heap

Gottfrid Krantz

"Angels" - Robbie Williams

Madelief Termaten

"Pack up" - Eliza Doolitle

Kim Lilja

"Roxanne" - The Police

Dao Di Ponziano

"Fix You" - Coldplay

Idol sänds på fredagar 20.00 på TV4, TV4 Play och C More.















1 av 6

LÄS OCKSÅ Tusse dödade i ett oändligt segt schlager-”Idol”

LÄS OCKSÅ Nathalie tvingas lämna ”Idol” 2019

LÄS OCKSÅ Ellie Lilja får lämna ”Idol” 2019

► PODD Tv-bönderna och kärleken

▪ I femte avsnittet av ”Bonde söker fru”-podden ”Tv-bönderna och kärleken” diskuterar Linn och Bea säsongens stora cliffhanger och avslöjar nakenbilden som chockar Instagram.

Lyssna:



Eller ⬇️ klicka på PLAY-knappen

25 oktober 2019 19:49