ABBA-låtarna har huvudrollen på Mamma mia-festen i London

avJens Peterson

24 september 2019 10:01

Foto: Helen Maybanks AJ Bentley (på golvet) och Julia Imbach (på balkongen) spelar det unga kärleksparet som omgivnngen vill stoppa.

Mamma mia! - the party

O2, London. Regi Roine Söderlundh/Stacey Haynes, med Steph Parry, Julia Imbach, Fed Zanni, AJ Bentley, Elon König Anderson, Pauline Stringer.

LONDON. Mamma mia-partyt roar minst lika bra när det nu får premiär i England. Steg ett ut i världen.

Nya brittiskt riktade skämt. Starka kvinnor som sjunger.

Och ännu fler ABBA-låtar. Sångerna får publiken att lyfta gång på gång.

Det är samma handling som på Tyrol i Stockholm. Vi sitter vid matbord, och illusionen är att vi är på en taverna på grekiska ön Skopelos. Där spelades första Mamma mia!-filmen in 2007. Enligt den här krogmusikalen arbetade Kate på inspelningen och träffade då grekiske Nikos och de blev ett par.

Nu driver de restaurangen där de ordnar ABBA-kvällar. Nikos har en dotter, Konstantina. När Kates brorson Adam kommer till ön blir han och Konstantina förälskade. Hennes pappa vill stoppa det. Hon ska bli ihop med en grek, tycker Nikos som hänvisar till sin konservativa mamma.

Grälet leder till en konflikt mellan Kate och Nikos. På restaurangen arbetar också ett par av hennes väninnor. Kaos i köket.

Och alla sjunger. Även serveringspersonalen. Publiken dras in lite i några scener, men ganska försiktigt. Det är ingen risk för samma förödmjukelser som på trolleriföreställnigar eller stand up.

Publiken hinner äta förrätten, grekiskt småplock, innan showen sätter igång och sedan tystnar artisterna under varmrätten. Före desserten blir det ett pampigt nummer innan efterätten bärs in som en effektfull ljusshow.

Handlingen är mest en ursäkt för att sjunga ABBA-låtar, och den här kvällen innehåller massvis av sådana. Ibland hela sånger, ibland snuttar, ibland en bunt av dem i pumpande potpurrier. Och det är tydligt vilka glädjespridare de är. Varje gång en ny sång startar höjs energin i lokalen.

En fördel den brittiska uppsättningen har är att sångtexterna är på engelska. Inget språkbyte mellan dialogen och låtarna. Det finns gott om möjligheter att skämta om att en tågstation i närheten heter Waterloo.

”Ring ring” blir ett nummer om att vänta på hantverkare som ska reparera köket. Ibland är det dialog mellan matborden, ibland mer storslagen show som ett trapetsnummer med luftakrobatik tlll pampiga körer i ”I let the music speak”.

”Winner takes it all” med Konstantina får stående ovationer. Precis som i den nu 20 år gamla i ”Mamma mia!”-musikalen gör kvinnorollerna starkast intryck. Steph Parry som Kate och Julia Imbach som Konstantina är mest minnesvärda.

Men huvudrollen spelas förstås av ABBA-sångerna. Som sprider smittande glädje, även när vi sitter i en festlokal i södra London och leker att vi är på en grekisk ö. Det blir allsång och alldans. Sannerligen en krogshow i ordets rätta bemärkelse.



Foto: Helen Maybanks Steph Parry spelar Kate som driver tavernan med ABBA-show.

