Greta Thunberg och Emma Örtlund tog över New York

Greta Thunberg i New York.

NEW YORK. Det har gått par veckor sedan nu, men vi som var där ler fortfarande lyckligt åt hur stjärnorna från Glada Hudik lyste upp hela Manhattan med sin ljuvliga Catwalk-show i East Harlem.

Det har varit mycket svenskt i New York på slutet.

I veckan tog Greta Thunberg som bekant över och dominerade stan som ingen gjort sedan orkanen Sandy svepte in genom Long Island Sound hösten 2012 och dessförinnan, i samband med Fashion Week-avslutningen förrförra helgen, stod alltså en kvintett färgstarka stjärnor från Glada Hudik-teatern för ett våldsamt bejublat framträdande på en scen i East Harlem – också känt om The Barrio och Spanish Harlem, eftersom just östra Harlem alltid haft stark hispanic-prägel.

Tillställningen var en del av ett projekt som heter Catwalk och bygger på 31-åriga Emma Örtlunds livslånga dröm om att få verka som modell.

Tillsammans med fyra kollegor från den folkkära hälsingeteatern – liksom Emma intellektuellt funktionshindrade – gick hon på en verklig catwalk i en riktig, glittrig modeshow, i fantastiska kläder designade av Frida Jonsvens och till vass koreografi kreerad av Borlänges egen Birgit Cullberg, Sanna Limell.

Och tro mig:

Att få se människor som så ofta blivit mobbade och direkt undanskuffade i samhället få skina och leva ut drömmar på det sättet inspirerade och värmde hjärtat på ett sätt som ingenting annat gjort på jag vet inte hur länge.

De var så vackra, så coola, så suveräna i sina roller – och såg så lyckliga ut.

– Magiskt, jag känner att jag fått revansch nu, jublade också Emma när den den rörda publikens dånande ovationer till slut avtog.

Catwalk kommer inom kort att bli både film och tv-serie, varmed alla ta del av den oförglömliga kvällen i The Barrio.

Missa inte.

▪▪▪

För övrigt 1: Ingen gör dokumentärer som Ken Burns, för att halvt om halv travestera Thåström. Det kan inte minst alla som sett hans 18 timmar (!) långa – och helt förkrossande – epos om Vietnamkriget intyga.

Nu har han gett sig på countrymusikens historia och ser i åtta tvåtimmarsavsnitt till att det förträffliga ämnet examineras, förklaras och presenteras på samma minutiösa sätt.

Jag har bara hunnit till tredje avsnittet ännu – det där Hank Williams äntligen gör entré – men är redan helt golvad.

Snacka om kulturgärning.

▪▪▪

För övrigt 2: Att Linda Skugge börjat skriva i den här tidningen – varje vardag! – är ingenting annat än fem plus. Hurra!

ORSAKER TILL EXTAS

▪ Robbie Robertson – ”Once were brothers” (Albumspår)

– Ett gripande stycke saknad och längtan.

▪ Brittany Howard – ”Stay high” (Albumspår)

– Alabama Shakes-sångerskan är en uppenbarelse även på egen hand.

▪ ”Top Boy” (Netflix)

– En brittisk ”The Wire”, innit?

avPer Bjurman