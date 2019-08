Isabel Adrian + FÖLJ

Efterlyst för rånet mot Isabel Adrian har hittats

Åtalas separat: ”Var mest hotfull och aggressiv” – Samtidigt överklagas fällande dom till Högsta domstolen

avTorbjörn Ek

Mannen som varit internationellt efterlyst för rånet mot Isabel Adrian har hittats.

Han greps i mitten av juli och satt därefter häktad en vecka för att inte kunna undanröja bevis – nu är han frisläppt i väntan på ett eventuellt åtal.

Samtidigt har den person som tidigare dömts i både tingsrätt och hovrätt för rånet mot Hollywoodfrun nu överklagat domen till Högsta domstolen.

Mannen som efterlystes internationellt misstänkt för inblandning i rånet mot Isabel Adrian, 41, har hittats. I mitten av juli greps han av svensk polis och häktades av Stockholms tingsrätt under sex dygn.

”Det finns risk för att XX (den misstänkta mannen, reds anm) genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning”, motiverades häktningen i tingsrättens beslut.

”Var mest hotfull och aggressiv”

Sedan den 23 juli har han släppts på fri fot i väntan på ett eventuellt åtal.

Nöjesbladet har utan framgång sökt Isabel Adrians målsägarbiträde Elizabeth Massi Fritz. Till Expressen säger hon:

– Min klient är otroligt lättad över att det finns ytterligare en misstänkt, det var nämligen han som var mest hotfull och aggressiv i rånet.

Samtidigt har den person som i hovrätten i juli dömdes till fängelse och skadestånd för rånet överklagat domen till Högsta domstolen.

Erkänt att han kört bilen

I överklagan som lämnades in under tisdagen framhåller advokat Johan Furberg att hans klient erkänt att han kört bilen som användes vid rånet, men att han suttit kvar i fordonet under själva rånet och hävdar att han inte visste om det brott som pågått utanför fordonet.

”Både tingsrätten och hovrätten fann att YY (den i hovrätten dömda mannen, reds anm) inte har angripit målsäganden”, skriver advokaten i överklagan och begär i första hand att hans klient ska frias från anklagelserna eller åtminstone få sänkt straff och sänkt skadestånd.



Isabel Adrian gift med Swedish House Mafia-producenten Steve Angello, 36, och känd från ”Svenska Hollywoodfruar”, blev brutalt rånad i februari i ett parkeringsgarage under exklusiva hotellet Hilton i Stockholm. När Adrian startade sin bil körde rånarna fram och parkerade in henne. Plötsligt hade hon en pistol mot tinningen:

– Jag skriker och trycket på tutan men då skrek han ”jag dödar dig om du inte håller käften”. Jag fortsatte att skrika och då slog han mig i huvudet med pistolen, har tv-profilen tidigare berättat.

Vill frikännas eller ha sänkt straff

I tingsrätten fälldes tre personer till fängelse och skadestånd, men i hovrätten friades två, medan den person som nu överklagat till högsta domstolen dömdes till tre års fängelse och även att ensamt betala det skadestånd som i tingsrätten skulle delats på tre, 597 224 kronor.

Den person som varit internationellt efterlyst för rånet åtalades aldrig tillsammans med övriga misstänkta och kan därför komma att åtalas separat.

Nöjesbladet har sökt ansvarig åklagare Fredrik Karlsson.

