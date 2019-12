C More släcks ner för Com Hems kunder

TV4: ”Inte längre rätt att visa C More”

avCornelis Rikken , Natalie Demirian

Publicerad: 16 december 2019 kl. 23:24

Konflikten mellan TV4/Telia och Com Hem/Tele2 fortsätter.

Nu spärras Com Hems kunder även från att ta del av playtjänsten C More.

Det har snart gått en vecka sedan Com Hem släckte ner TV4-kanalerna för sina kunder. Något som påverkar 1,6 miljoner svenska hushåll.

TV4 öppnade då upp betaltjänsten C More för att alla skulle kunna ta del av kanalernas utbud under konflikten.

Hänvisas till kundtjänst

Men nu spärras Com Hems kunder även från C Mores playtjänst.

”Vi har helt enkelt inte längre rätt att visa C More via Com Hem. Vi hoppas och arbetar för att tittarna ska få tillbaka sina tv-kanaler”, skriver Charlie Forsberg, presschef corporate på TV4, i ett sms.

Läsare har hört av sig till Aftonbladet under dagen och berättar att möjligheten till att se kanalerna via C More-appen har stängts ner och att man i stället hänvisas till Com Hems kundtjänst.

Förhandlingar pågår

Tidigare på måndagen bekräftade Com Hem/Tele2 att ett nytt möte med TV4/Telia skulle äga rum under eftermiddagen. Sent på måndagskvällen pågår fortfarande förhandlingarna.

”Förhandlingarna pågår fortsatt mellan oss och Telia. Vi återkommer därför om status i morgon bitti”, skriver Louise Ekman, pressansvarig på Tele2, i ett sms.

FAKTA Detta har hänt i tv-bråket ✓ Läget är helt låst i det stora tv-bråket. Sedan flera dagar har Com Hem släckt TV4:s kanaler och C More för sina kunder. ✓ Bakgrunden till konflikten är att parterna inte kan komma överens om villkoren för ett nytt avtal. ✓ Tele2 säger att bolaget vill förhandla om nya rättigheter för att kunna satsa på en digitalisering av 1,6 miljoner hushåll det kommande året. TV4 anser att Tele2 kräver nya rättigheter utan att betala för dem. 12 november. EU-kommissionen ger grönt ljus för att Telia ska få köpa Bonnier Broadcasting, med C More och TV4. 2 december. Köpet genomförs. 5 december. Tele2, som äger Com Hem, varnar för att inom kort kan TV4 och C More försvinna från Com Hems och Boxers utbud. 10 december. Parterna träffas för ett möte, men det leder inte till ett nytt avtal. Klockan 23.59 släcker Com Hem TV4:s kanaler och C More. 12 december. Parterna träffas på nytt, men lyckas inte komma överens. 14 december. Tele2 bjuder in till ett nytt möte måndagen 16 december. Det är oklart om TV4 tänker komma. Källa: TT LÄS MER

