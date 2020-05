Stjärnan talar ut efter ”obekväma” kyssbilden med Brad Pitt

Lena Dunham talar ut om de virala kyssbilderna med Brad Pitt.

”Girls”-stjärnan säger att hon aldrig skulle ha tvingat sig på honom.

– Jag respekterar honom alldeles för mycket som konstnär och som en vän.

Bilderna, som togs i juli förra året på premiären av filmen ”Once upon a time in Hollywood”, där både Brad Pitt och Lena Dunham hade roller, blev virala.

”Skulle aldrig”

Anledningen var att många kommenterade på sociala medier att det ser ut som att Lena Dunham, 34, tvingar på Brad Pitt, 56, kyssen som hamnar hans kind och att det hela ser väldigt obekvämt ut för honom.

– Tja, internet tolkade det som att jag på något sätt gett mig på honom fysiskt och att det orsakade honom mycket stress. Jag skulle aldrig tvinga på Brad Pitt en kyss. Jag respekterar honom alldeles för mycket som konstnär och som en vän, säger hon i en intervju med tv-profilen Andy Cohen i ”Watch what happens live with Andy Cohen”.

Foto: DAVE BENETT/WIREIMAGE Brad Pitt och Lena Dunham vid premiären av filmen ”Once upon a time in Hollywood”.

Fick en speciell gåva

Hon säger också att Brad Pitt gav henne en speciell gåva senare den kvällen.

– Eftersom att han visste att jag var nervös tog han mig in till ett rum där vi åt pizza i smyg och jag sa att jag gillade hans ring och han gav den till mig. Varje gång jag bär ringen händer något fantastiskt, säger hon i intervjun medan hon visar upp ringen.

