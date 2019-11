Solsidan + FÖLJ

Här ersätts Dorsin som Ove i TV4:s ”Solsidan”

Ändringen tittarna missade: Därför ersattes skådespelaren

avAndreas Hansson , Cornelis Rikken

18 november 2019 10:49

Innehållet i plånboken stoppade skådespelaren – här är ändringen TV4-tittarna missade.

I nya avsnittet av tittarsuccén ”Solsidan” byttes plötsligt Henrik Dorsin ut som Ove.

Här ersätts Henrik Dorsin som Ove i ”Solsidan”.

I senaste avsnittet av TV4-succén tvingades produktionen till ändringen under en scen där Mia Skäringers Anna får skjuts av den påstridiga grannen.

Foto: PRIVAT Magnus Schönberg ihop med Henrik Dorsin.

Den inhoppande bodydoublen är Magnus Schönberg som tävlat i både ”Idol” 2017 och ”Biggest loser VIP” tidigare i år.

Nöjesbladet har varit i kontakt med både Mange Schönberg och Henrik Dorsin som båda avböjer att kommentera saken, men för Nöjesbladet berättar pressansvariga Elias Giertz att det beror på innehållet i skådespelarens plånbok.

Foto: PRIVAT Magnus Schönberg som Ove Sundberg.

”Mange Schönberg hoppade in som Ove under en scen då Ove skjutsar Anna till en långfilmsinspelning. Orsaken till att Henrik Dorsin inte själv spelade in bilscenen var av det enkla skälet att Henrik saknar körkort. Strålande gjort av Mange att hoppa in i hans ställe, med god hjälp av Solsidans skickliga maskör och kostymör som gjorde Mange i princip identisk med hur Ove normalt ser ut!", skriver Elias Giertz i ett sms.

