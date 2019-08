Malmöfestivalen + FÖLJ

Afrojack ställer in spelning på Malmöfestivalen

avNils Lolk

1 av 4 | Foto: Barry Brecheisen / SCANPIX SWEDEN Afrojack.

Den holländska dj:n Afrojack skulle ha spelat på Malmöfestivalen ikväll.

Nu tvingas han plötsligt ställa in på grund av ”oförutsedda händelser”.

– Det är den enda informationen vi har fått, säger David Östberg, som är projektledare för Malmöfestivalen.

I kväll förväntade sig fans att få se dj:n Afrojack, 31, uppträda på Malmöfestivalen. Nu kommer beskedet från Malmö stad att han ställer in och ersätts med svensken Otto Knows, 30.

”Den holländska producenten och dj:n Afrojack tvingas tyvärr med kort varsel ställa in kvällens konsert på Malmöfestivalen”, skriver Malmö stad i ett pressmeddelande.

Arrangören Malmö stad skriver också i pressmeddelandet att de är glada över att svensken Otto Knows ersätter honom med kort varsel.

”Vi är väldigt glada över att kunna presentera den svenska housestjärnan Otto Knows som ersättare!”, skriver de.

Till Nöjesbladet säger projektledaren för Malmöfestivalen, David Östberg, att beskedet kom plötsligt.

– Det var väldigt plötsligt. Halva hans crew är redan i Malmö och har förpreppat allting. Så vi skulle bara finjustera de sista detaljerna nu efter lunch. Och förbereda inför kvällens konsert, säger han.

När fick ni beskedet?

Strax innan klockan elva idag ringer hans agent mig och lämnar beskedet att han av oförutsedda händelser måste ställa in kvällens konsert. Det är jättetråkigt, men det blev direkt fokus på att hitta en ersättare, säger han.

Vet ni om vad som har hänt med Afrojack?

– Det vi vet är att det är oförutsedda händelser som gör att han ställer in. Han hälsar att han är väldigt ledsen över att behöva ställa in kvällens konsert här i Malmö, och hoppas få gottgöra sina fans inom kort. Det är den enda informationen vi har fått.

Hur kom Otto Knows in i bilden?

– Vi gjorde den här bokningen via Ali Eftekhari som driver Big Slap. Det är egentligen bara tack vare honom som vi lyckades lösa det så snabbt. Lika ledsna som vi är att Afrojack ställer in så är vi lika glada över att Otto Knows kommer och att vi kan bjuda Malmöborna på en fantastisk kväll ikväll.

Afrojack skulle ha varit en av huvudakterna på festivalen i Malmö ikväll vid klockan 23.

